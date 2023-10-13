Netanyahu: Bu sadece başlangıç

İsrail Başbakanı Netanyahu, büyük uluslararası desteğe sahip olduklarını ve Hamas'ı yok edeceklerini belirterek Gazze'ye şimdiye kadar düzenlenen operasyonlar için "Bu, sadece başlangıç" dedi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne beklenen kara operasyonu öncesinde Cuma akşamı televizyondan Ulusa Sesleniş konuşması yaptı.

Bir haftadır süren operasyonlara atıfla "Bu, sadece başlangıç. Bu savaşı hiç olmadığı kadar güçlü bir şekilde bitireceğiz" ifadelerini kullanan Netanyahu, operasyon için arkalarında güçlü bir uluslararası destek bulunduğunu ve "Hamas'ı yok edeceklerini" söyledi. Netanyahu, "Hamas'ı yok edecek ve kazanacağız ama bu, zaman alacak" diye konuştu.

Netanyahu'nun televizyon konuşmasını, Yahudilerin dinlenmek ve Tevrat okumakla geçirdikleri ve elektrikli aletler kullanmadıkları Şabat gününün başladığı Cuma akşam saatlerinde yapması dikkat çekti.

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırıların ardından başlatılan hava saldırılarında Gazze Şeridi'nde bin 300'ün üstünde kişi öldü. İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan Filistiinlilere güneye geçmeleri için tanıdığı 24 saatlik süre, TSİ 20.00'de dolmuştu. Bir milyonun üstünde kişinin bu kadar kısa bir sürede yaşadıkları yerleri terk etmesinin zorluğu nedeniyle İsrail'in çağrısı uluslararası tepkilere yol açmıştı.

İsrail'in çağrısının ardından binlerce Filistinli evlerini terk ederek güneye doğru yola çıktı. Fotoğraf: Mahmud Hams/AFP/Getty Images

Blinken'dan "sivillerin korunması" vurgusu

Gazze'deki sivillerin durumu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın İsrail'in ardından altı Arap ülkesine gerçekleştirdiği turun ilk durağı Katar'da da gündemdeydi. Katar'da Başbakan Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşen Blinken, İsrail'i sivillere zarar vermemek için mümkün olan tüm önlemleri almaya çağırdıklarını belirtti. "İsrail'in misilleme yapmadığını, kendi halkının hayatını korumaya çalıştığını" söyleyen Blinken, "İsrail'in çektikleriyle karşı karşıya kalan her ülke aynısını yapar" dedi.

Blinken, Hamas ile uzun yıllardır ilişkileri bulunan Katar'ın çabalarını da överek Hamas'ın elinde bulunduğu tahmin edilen 150 rehinenin kurtarılması için Katar'ın Hamas nezdindeki girişimleri için teşekkür etti. Blinken, aynı zamanda Hamas lideri İsmail Haniye'nin uzun süredir Katar'da yaşıyor olması ve Hamas'ın Doha'da bir ofis bulundurmasına atıfla "Hamas ile şimdiye kadar olduğu gibi devam edemez" mesajı verdi.

Katar Başbakanı Al Sani ise bu eleştiriyi, Hamas ofisinin iletişim amacına hizmet ettiğini söyleyerek yanıtladı.

BM'den "insanî felaket" uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de İsrail'e sivillere zarar verilmemesi çağrısı yaptı. "Gazze Şeridi'nde bir insanî felaketi önlemek üzere" İsrailli yetkililerle sürekli temas halinde olduğunu belirten Guterres, Gazze halkının istek ve iradeleri dışında yerlerinden edilmemesi gerektiğini vurguladı.

BM sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail'in Gazzelilere yaptığı tahliye çağrısına da tepki göstererek, bölgeye yardım sevkiyatının günlerdir sekteye uğradığını, BM stoklarının tükendiğini belirtti, 50 bin hamile kadının acil desteğe ihtiyacı olduğuna işaret etti. Dujarric, binlerce Filistinlinin sığındığı BM kuruluşlarına saldırılmaması uyarısında bulundu.

AP,AFP/BK,EC

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