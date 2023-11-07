Netanyahu: Ateşkes olmayacak, taktik ara verebiliriz

İsrail Başbakanı Netanyahu Gazze'de insani yardımların girişi ve rehinelerin bırakılması gibi durumlarda savaşa ara verebileceklerini ancak "genel bir ateşkes" olmayacağını söyledi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu Gazze'de askeri operasyonlarına "taktik kısa aralar" verebileceklerini ancak Gazze'de ateşkes olmayacağını söyledi.

ABC News televizyon kanalına bir açıklama yapan Netanyahu "Rehineler bırakılmadan Gazze'de ateşkes, genel bir ateşkes olmayacak. Taktik kısa aralar vermeyle ilgili olaraksa, diyelim bir saat orada bir saat burada, bunlar daha önce de oldu. Sanıyorum insani yardımların girişine ya da rehinelerimizin, münferit rehinelerimizin ayrılmasına izin vermek için şartları gözden geçireceğiz. Ama genel bir ateşkes olacağını düşünmüyorum" diye konuştu.

Netanyahu ateşkesin "savaş seferberliğine", "rehinelerin geri alınması için gösterilen çabalara" köstek olacağını belirtti.

Çatışmalar sona erdiğinde İsrail'in Gazze'de "belirsiz bir süreliğine" "güvenlik sorumluluğunu üstleneceğini" söyleyen Netanyahu "Çünkü bu güvenlik sorumluluğuna sahip olmadığımızda ne olduğunu gördük" diye konuştu.

ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Netanyahu (Tel Aviv/18 Ekim 2023) Fotoğraf: EVELYN HOCKSTEIN/REUTERS

Biden Netanyahu ile görüştü

Netanyahu mülakat öncesinde ABD Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi yaptı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Biden görüşmede Netanyahu ile "sivillerin çatışmaların devam ettiği bölgelerden güvenli bir şekilde ayrılması" ve "yardımların ihtiyaç sahibi sivillere ulaştırılması için" "taktik duraklamalar" olasılığını görüştü.

Açıklamada "Başkan, İsrail'e ve İsrail vatandaşlarının Hamas ve diğer tüm tehditlere karşı korunmasına yönelik kararlı desteğini yinelerken, Filistinli sivillerin korunması ve askeri operasyonlar sırasında sivillerin zarar görmesinin azaltılması zorunluluğunu da vurguladı" denildi. Görüşmede Hamas’ın elindeki rehinelerin serbest bırakılması çabaların da ele alındığı kaydedildi. Biden'ın Netanyahu ile görüşmesinde ayrıca Batı Şeria'daki "aşırılık yanlısı yerleşimcilerin şiddet eylemlerinden sorumlu tutulması ihtiyacını" da ele aldığı ifade edildi.

Fotoğraf: Belal Khaled/AA/picture alliance

BM'den ateşkes çağrısı

Birleşmiş Milletler kurumları dün ortak bir açıklama yayınlayarak Gazze'de acil ateşkes istemişti. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Turk, Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus ve BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths ortak bir açıklamaya yayınlayarak "Acil insani ateşkese ihtiyacımız var. 30 gün oldu. Yeter artık! Bunun durması lazım" ifadelerini kullanmıştı.

"Gazze çocuk mezarlığına döndü"

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de Gazze'nin "çocuk mezarlığına" dönüştüğünü ifade ederek ateşkes çağrısını bir kez daha ifade etti. Guterres açıklamasında "Aynı zamanda Hamas ve diğer militanlar da sivilleri canlı kalkan olarak kullanıyor ve ayrım gözetmeden İsrail'e roket atmayı sürdürüyor" dedi.

Hamas'ın 7 Ekim tarihinde İsrail’in güneyinde düzenlediği saldırılara yanıt olarak İsrail'in Gazze Şeridi'ne yaptığı bombardımanda şimdiye kadar 10 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarına göre ölenlerin 4 bin 100'den fazlasını çocuklar oluşturuyor. Hamas'ın saldırılarında ise 1400 sivilin öldüğü ve yaklaşık 240 kişinin de rehin alındığı belirtiliyor.

DW / EC, BÖ

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