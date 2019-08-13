ND: AfD'nin Kurban Bayramı eleştirisi sadece demagoji

Sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin, hayvanlara eziyet çektirildiği savından yola çıkarak Kurban Bayramı'na yönelik eleştirileri Neues Deutschland gazetesi tarafından şöyle yorumlanıyor:

"Bu sağcı böğürmenin asıl amacının hayvanların iyiliği olmadığı açık seçik ortada. Burada hedeflenen şey, Müslümanları geri kalmış, vahşi ve kültürsüz insanlar olarak göstermek. Özellikle Arap, Afrikalı ya da Türk kökenli insanlara karşı algı yaratmak için yapılan bildiğimiz numaralar. AfD ile yandaşları gerçekten hayvanların iyiliğini düşünüyor olsaydı, aynı sertlikle civciv itlaflarına, endüstriyel hayvancılığa ve balık endüstrisine de karşı çıkarlardı. Bunu yapmadıkları sürece, kurban kesimini yargılamak demagojiden öte bir şey değil."

Alman Çevre Bakanı Svenja Schulze, şehirlerdeki çöp kutularının dolup taşmasına ve çevrenin kirlenmesine neden olan tek kullanımlık kahve bardakları ve benzeri plastik atıkların geri dönüşümü ve temizlik çalışmaları için, bu ürünlerin üreticilerine maddi yükümlülükler getirmeyi hedefleyen bir tasarı hazırladı. Almanya gündemine oturan konuyu, Westfälische Nachrichten şu yorumla değerlendiriyor:

"Problem belli. Birçok yaya bölgesinde tek kullanımlık kahve bardakları, pizza ambalajları yerlere saçılmış durumda. Kaldırım taşlarının araları yan yana sıkışmış ve her biri 40 litre içme suyunu kirletme potansiyeline sahip izmaritlerle dolu. Bu 'To-Go' (Al-Götür) kültürü, giderilmesi pahalıya patlayan çirkin bir iz bırakıyor. O yüzden bu çöpleri temizleme masrafına herkesin değil de, aldığı ürüne ödeyeceği ek bir ücret üzerinden, o ürünün tüketicisinin katkı sağlaması fikri mantıklı."

Straubinger Tagblatt gazetesi de Çevre Bakanı Schulze'nin planını destekleyici bir yorumla tartışmaya katılıyor:

"Şirketler oluşacak ek giderleri müşteriye aktaracağından 'To-Go' kahvenin fiyatı artacak. Bu da insanların kahvelerini yine daha çok bürolarda ya da kafelerde fincanlardan içmesini teşvik edebilir. Bu konuda İtalya'ya bir göz atmak enteresan olabilir. Orada olduğu gibi, daha az stres ve daha temiz sokaklar. Aslında bu bugün bile, fazladan ödeme yapmadan hayata geçirilebilir. "

Weser-Kurier gazetesi ise Bakan Schulze'nin bir gün önce gündeme getirdiği plastik poşetlerin tamamen yasaklanması fikrine katılmakla beraber, atık sorunu ile mücadele için çok daha büyük adımlar atılması gerektiğini sayfasındaki şu yorumla okuyucuya aktarıyor:

"Çevre Bakanı Svenja Schulze plastik poşetleri bir yasakla yok etmek niyetinde. Buna karşı söylenecek bir şey yok. Ancak piyasadaki ambalaj atıkları ile kıyaslandığında, plastik poşet sorunu, marjinal kalıyor. Pipetler, kulak temizleyicileri, torbalar… Siyaset neden hep anlık çözümlerle yetinir? Plastik poşetlerin genel atık toplamındaki payı yüzde bir. Bakanın, piyasadaki genel plastik çılgınlığına karşı bir mücadele vermesi gerekiyor."

AFP,dpa / ET,BK

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