Nazi davasında firar eden 96 yaşındaki sanık yakalandı

Nazi işgali altındaki Polonya topraklarında bulunan Stutthof Toplama Kampı'nda sekreter olarak görev yapan ve bugün yargılanmasına başlanacak olan 96 yaşındaki Irmgard F. bu sabah firar etmesinin ardından, öğleden sonra yakalandı.

Davanın görüleceği Itzehoe Eyalet Mahkemesi sözcüsü, F.'nin polis tarafından yakalandığını ve mahkemeye getirileceğini açıkladı. Schleswig-Holstein eyaletindeki mahkeme, bu sabah duruşmaya gelmeyen F. hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

Irmgard F., 11 bin kişinin ölümüne yardım ve yataklık suçlamasıyla yargılanıyor. Kampta çalıştığı yıllarda 18-19 yaşında olan F., Hamburg kentindeki bir yaşlılar yurdunda yaşamını sürdürüyordu.

Mahkeme sözcüsü, sanığın sabah saatlerinde yaşadığı yaşlılar yurduna bir taksi çağırarak Hamburg dışındaki Norderstedt metro istasyonuna gitmek istediğinin belirlendiğini kaydetti.

96 yaşındaki F., Stutthof toplama kampında Haziran 1943-Nisan 1945 döneminde kamp komutanının sekreteri olarak esirlerin sistematik bir şekilde öldürülmesine yardımla suçlanıyor.

65 bin kişi katledilmişti

Polonya'nın Gdansk kenti yakınlarındaki kampta, aralarında Yahudi esirlerin yanı sıra Polonyalı partizanlar ve Sovyet savaş esirlerinin de bulunduğu yaklaşık 65 bin kişi katledilmişti.

Davaya taraf olan Yahudi Soykırımından hayatta kalanların avukatı Christoph Rueckel, F.'nin kamp komutanının tüm yazışmalarını gerçekleştirdiğine işaret ederek, "Tüm sürgün ve infaz emirlerini kendisi kağıda geçiriyor, tüm mesajlar kendisi tarafından gönderiliyordu" dedi.

Video izle 12:29 Paylaş Nürnberg Duruşmaları: Tarihin ilk savaş suçları mahkemesinde yargılanan Naziler E-postayla gönder Facebook Whatsapp Web EMail Facebook Messenger Web Kısa link https://p.dw.com/p/3lb63 Nürnberg Duruşmaları: Tarihin ilk savaş suçları mahkemesinde yargılanan Naziler

Karar Haziran'da bekleniyor

Davayı gören mahkeme, Şubat ayında F.'nin sağlık durumunun yargılanmaya müsait olduğuna karar vermişti. Ancak yine de sanığın yaşı nedeniyle duruşmaların kısa tutulacağı, bu nedenle 26 duruşmanın planlandığı davada kararın açıklanmasının 2022 yılı Haziran ayını bulacağı belirtiliyor.

Son olarak Nazi dönemindeki milis güçlerinden Koruma Timi (SS) mensubu Bruno D. 93 yaşında yargıç karşısına çıkarak Temmuz ayında iki yıl hapis cezasına çarptırılmış, ancak cezası ertelenmişti.

Bir hafta önce de Berlin yakınlarındaki Neurippin kampında gardiyanlık yapan 100 yaşındaki bir kişinin davası başlamıştı.

AFP/BK,ET,JD

© Deutsche Welle Türkçe