Naylon poşet yasağı Meclis'ten geçti

Almanya'da süpermarketlerde naylon poşetlere yasak getiren yasa Federal Meclis'te kabul edildi. Yasaya göre süpermarketler 2022 yılından itibaren, kasalarda verilen 15 ila 50 mikrometre kalınlığındaki standart poşetleri tamamen kaldırmak zorunda olacak.

Çok kullanımlık dayanıklı kalın torbalarla sebze-meyve reyonlarında sunulan ince poşetler yasak kapsamının dışında tutuldu.

Yasak öncesindeki geçiş süreci ise sektörden gelen talepler nedeniyle başlangıçta planlanan altı ay yerine 12 aya uzatıldı.

Naylon poşetlerin yasaklanması girişimini başlatan Çevre Bakanı Svenja Schulze, "Naylon poşetler kaynak israfının ta kendisidir. Alışveriş sepetleri, yıkanabilir bez çantalar ve yeniden kullanılabilir kutular naylon poşetlere iyi bir alternatif" diye konuştu.

Sebze-meyve reyonlarındaki ince poşetler yasak kapsamı dışında tutuldu.

Yasaya eleştiriler

Uluslararası çevre kuruluşu WWF, naylon poşetlerin Almanya'daki plastik tüketiminin sadece yüzde 1'ini oluşturduğuna işaret ederek yasağın sadece sembolik anlam taşıdığını belirtti.

Mecliste Sol Parti ve Yeşiller'den temsilciler de yasanın yeterince iddialı olmadığı eleştirisi yaptı. Meclisteki Yeşiller grubunun çevre politikaları sözcüsü Bettina Hoffmann "Tek kullanımlık paketleme eğilimi bu mini yasayla maalesef durdurulamayacaktır" diye konuştu.

Alışverişte bez çantalar kullananların sayısı giderek artıyor.

Liberal Hür Demokrat Parti (FDP) ile sağ popülist Almanya için Alternatif de (AfD) "çevre için belirgin bir fayda sağlamayacak bir yasayla piyasalara dayanaksız bir müdahalede bulunulduğu" eleştirisini getirdi. AfD milletvekili Andreas Bleck, naylon poşet kullanımının gönüllü olarak azaltılmasına yönelik düzenlemeyle birkaç yıllık bir sürede kullanımın zaten üçte iki oranında azaldığına işaret ederek "Naylon poşet yasağı çevre politikaları açısından bu yasama döneminin en anlamsız yasağıdır" diye konuştu.

Almanya'da hükümetle Alman Ticaret Birliği arasında 2016 yılında varılan anlaşmayla market ve mağazalarda naylon poşetlerin ücretlendirilmesi karara bağlanmış, pek çok süpermarket zinciri naylon poşetleri kaldırarak yerine dayanıklı plastik çanta veya bez çantalar sunmaya başlamıştı.

dpa/BK,EC

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