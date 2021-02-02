 Navalni’yi tedavi eden Rus doktor öldü | AVRUPA | DW | 05.02.2021

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AVRUPA

Navalni’yi tedavi eden Rus doktor öldü

Rus muhalif politikacı Navalni'yi zehirlendikten sonra Rusya'da tedavi eden doktorun "aniden" hayatını kaybettiği açıklandı. Doktorun kesin ölüm nedeni bilinmiyor.

Navalni Almanya'ya nakledilirken

Navalni Almanya'ya nakledilirken

Geçen Ağustos ayında Sibirya'da zehirlenen Rus muhalif politikacı Aleksey Navalni'ye kaldırıldığı hastenede ilk tıbbi müdaleyi yapan 56 yaşındaki doktor hayatını kaybetti. Hekimin 28 yıldır görev yaptığı Omsk kentindeki hastaneden yapılan açıklamada, Anestezi ve Resüsitasyon Bölümü Başhekim Yardımcısı Sergey Maksimişin'in "aniden öldüğü" belirtildi.

Açıklamada doktorun kesin ölüm nedeni konusunda bir bilgi verilmedi. Rus medyasında çıkan haberlerde ise Dr. Maksimişin'in kalbinin durması nedeniyle yaşamını yitirdiği ifade ediliyor.

Navalni'nin yurtdışında yaşayan çalışanı Leonid Volkov ise ABD haber kanalı CNN'e verdiği demeçte, Dr. Maksimişin'in Navalni'nin Almanya'ya nakledilene kadar iki gün boyunca tedavisini üstlendiğini söyledi. Volkov, "Aleksey'in durumu hakkında herkesten daha fazla şey biliyordu" diye konuştu.

"Zehirlenmedi" diyen başhekim terfi etmişti

Öte yandan Navalni'nin metabolik bir rahatsızlık geçirdiği ve  zehirlendiğine dair bir bulguya rastlanmadığı  şeklinde rapor hazırlayan Omsk kentindeki hastanenin başhekimi Aleksander Murahovski ise bölgenin sağlık bakanlığına getirilmişti. Navalni ise raporda belirtilen teşhisin doğru olmadığını savunuyor.

Navalni Berlin'de Charité'de tedavi edildi

Navalni Berlin'de Charité'de tedavi edildi

44 yaşındaki Rus muhalif politikacı Navalni, 20 Ağustos'ta Sibirya seyahati sırasında uçakta rahatsızlanmış ve ardından acil iniş yapılan Omsk kentinde tedavi altına alınmıştı. Navalni'nin tedavisi 22 Ağustos'ta getirildiği Almanya'da devam etmişti. Almanya'da yapılan tetkiklerde Navalni'nin kanında Sovyetler Birliği döneminde kullanılan zehirli Noviçok maddesine rastlandığı tespit edilmişti.

Navalni, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i kendisine suikast düzenleme girişiminde bulunmakla itham ediyor. Rusya ise bu iddiayı reddediyor.

Almanya'da yaklaşık beş ay tedavi gördükten sonra geçen ay  Rusya'ya dönen  Navalni, iki hafta kadar önce havaalanında gözaltına alınmış, geçen Salı günü yargılandığı davada  3,5 yıl hapis  cezasına çarptırılmıştı. Putin karşıtı sert açıklamalarıyla bilinen Navalni, daha önce zimmete para geçirmek suçlamasıyla hakkında verilen şartlı tahliye kararını ihlal etmekten suçlu bulundu. Yaklaşık bir yıl ev hapsinde tutulan Navalni hakkında daha önce verilen şartlı tahliye kararı kaldırıldığı için yaklaşık 2,5 yıl daha cezaevinde kalması bekleniyor. Navalni, Almanya'daki tedavi süresi boyunca şartlı tahliye kuralları gereği Rus makamlarına giderek imza verememişti. Mahmeke, Almanya'da tedavi edilmesini mazeret olarak kabul etmedi.

dpa/TY,HS

©Deutsche Welle Türkçe

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