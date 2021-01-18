 Navalni′ye destek gösterilerine polis müdahalesi | DÜNYA | DW | 31.01.2021

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DÜNYA

Navalni'ye destek gösterilerine polis müdahalesi

Rusya'da ülkesine döndükten sonra gözaltına alınan Rus muhalif Navalni'ye destek amaçlı düzenlenen protestolarda binlerce kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Navalni'ye destek için düzenlenen protesto gösterilerinde polis yüzlerce kişiyi gözaltına aldı

Navalni'ye destek için düzenlenen protesto gösterilerinde polis yüzlerce kişiyi gözaltına aldı

Rusya'da cezaevinde bulunan muhalif siyasetçi Aleksey Navalni'ye destek vermek ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'i protesto etmek için Pazar günü protesto gösterileri düzenlendi. Ülke genelinde düzenlenen protesto gösterilerinde binlerce kişi gözaltına alındı. Siyasi gözaltı ve tutuklamaları takip eden izleme grubu OVD-Info, ülke genelindeki gösterilerde 4 bin civarında kişinin gözaltına alındığını bildirdi. OVD-Info Moskova'da ise binden fazla kişinin gözaltına alındığı bilgisini verdi. 

Başkent Moskova'da gözaltına alınanlar arasında Navalni'nin eşi Julia Navalni'nin de bulunduğu bildirildi. Julia Navalni, geçen hafta düzenlenen gösterilerde de gözaltına alınmış, daha sonra serbest bırakılmıştı. 

Moskova'daki gösterilerde de çok sayıda kişi gözaltına alındı

Moskova'daki gösterilerde de çok sayıda kişi gözaltına alındı

Moskova'da protestolara polis engeli

Navalni'nin destekçileri başkent Moskova başta olmak üzere ülke genelinde 100 kentte protesto çağrısı yapmıştı. Saat farkı nedeniyle ilk gösteriler ülkenin doğusunda başladı. Başkent Moskova'daki gösteriler öncesinde polis şehir merkezine girişleri engellerken, birçok metro istasyonunu da giriş-çıkışlara kapattı. Ancak buna rağmen protestocular gruplar halinde toplanarak, eyleme katıldı.

Polisin coplarla göstericilere müdahale ettiği, bazı göstericilerin gözaltına alınması sırasında polisin şiddet kullandığı, çok sayıda kişinin de yaralandığı aktarıldı. 

St. Petersburg'da düzenlenen gösterilerde de polisin müdahalesi sonucu çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Polisin St. Petersburg'da göstericilere karşı göz yaşartıcı gaz ve elektroşok cihazı kullandığı ifade edildi. Rus polisi, protestolar için izin alınmadığını ve yasağa rağmen düzenlenen gösterilerin dağıtılacağını açıklamıştı. 

St. Petersburg'daki gösterilerde yaralananlar da oldu

St. Petersburg'daki gösterilerde yaralananlar da oldu

ABD'den kınama

ABD yönetimi, protestolardaki tutumu nedeniyle Rus hükümetini kınadı. Twitter'den açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "ABD, Rus yetkililer tarafından barışçıl protestoculara ve gazetecilere karşı sert taktiklerin ikinci hafta boyunca ısrarla kullanılmasını kınıyor. Rusya'ya Aleksey Navalni de dahil olmak üzere insan haklarını kullandıkları için gözaltına alınanların serbest bırakılması çağrımızı yineliyoruz" dedi. 


Geçen hafta sonu yüzbinlerce kişi Navalni'ye destek olmak ve Putin'in politikalarına karşı çıkmak için ülke genelinde protesto gösterileri düzenlemişti.

 

Gösterilerde, 3 binden fazla kişinin gözaltına alındığı ifade edilmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Navalni'ye destek amacıyla yapılan gösterilerin "yasa dışı ve kabul edilemez" olduğunu savunmuştu. Navalni'nin ekibi de 31 Ocak'ta gösterilerin yeniden yapılacağını duyurmuştu.

St. Petersburg'da da çok sayıda kişi gözaltına alındı

St. Petersburg'da da çok sayıda kişi gözaltına alındı

Berlin dönüşü gözaltına alınmıştı

Daha önce aldığı bir ceza kapsamındaki şartlı tahliye koşullarını yerine getirmemekle suçlanan Navalni, 30 gün hapis cezasına çarptırılmış, avukatlarının yaptığı itiraz ise geçen Perşembe günü reddedilmişti. 

Navalni zehirlenmesinden Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ve Rusya Federal Güvenlik Servisi'ni (FSB) sorumlu tutuyor. Putin ve FSB ise suçlamaları reddediyor.

Reuters,dpa/BÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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