 Navalni′nin yurt dışında tedavi edilmesine izin çıktı | DÜNYA | DW | 21.08.2020

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DÜNYA

Navalni'nin yurt dışında tedavi edilmesine izin çıktı

Zehirlendiği belirtilen Rus muhalif siyasetçi Navalni'nin tedavisinin yurt dışında yapılmasına izin çıktı. Navalni'nin Almanya'ya getirilmesi bekleniyor.

Alexei Anatoljewitsch Nawalny

Alexei Anatoljewitsch Nawalny

Rusya'da zehirlenme belirtileri göstererek komaya giren muhalif siyasetçi  Aleksey Navalni'nin tedavisi için yurt dışına gitmesine izin çıktı. Kararı Navalni'nin Sibirya'da tedavi gördüğü hastanedeki doktorları duyurdu.

Omst'taki hastaneden Cuma sabahı yapılan açıklamada, 44 yaşındaki Navalni'nin sağlık durumunun başka bir ülkedeki hastaneye nakledilmesi için uygun olmadığı belirtilmişti. Navalni'nin sözcüsü Kira Yarmiş öğleden sonra bir açıklamada bulunarak, tedavi edilmek üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e nakledileceği belirtilen Rus politikacı için nakil izni verildiğini doğruladı.

Rus politikacının Almanya'ya getirilmesi için girişim başlatan "Cinema for Peace" (Barış için sinema) örgütünden Berlin'de yaşayan sanatçı Jaka Bizilj, ailesinin de isteği doğrultusunda bir ambulans uçağın Navalni'yi almak için Rusya'ya gittiğini duyurmuştu.

Örgütten yapılan açıklamada Navalni'nin durumunu inceleyen Alman doktorların hastanın seyahat etmesinde bir mahsur görmedikleri  yönünde rapor verdikleri kaydedildi.

Durumu kritik olan Navalni, Perşembe gününden beri komada ve solunum cihazına bağlı olarak yoğun bakımda tutuluyor.

Rus doktorlar: Kanda ve idrarda zehre rastlanmadı

Navalni'nin tedavi edildiği Omsk'taki hastaneden bu sabah yapılan açıklamada, hastanın sağlık sorunun iddia edildiği gibi bir zehirlenmeden kaynaklanmadığı, bu yönde bir bulguya rastlanmadığı ifade edildi. Navalni’nin tedavi gördüğü Rusya Omsk kentindeki hastanenin başhekim yardımcısı Anatoli Kaliniçenko, "Şu ana kadar Navalni’nin kan veya idrarında zehire rastlanmamıştır” dedi. Muhalif siyasetçinin zehirlendiği ihtimalini göz önünde bulundurduklarını belirten başhekim yardımcısı, “Ancak hastanın zehirlendiğini düşünmüyoruz” dedi.

Navalni'nin zehirlendiğine yönelik açıklamaların ardından, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rus politikacının Almanya'da tedavisini üstlenebileceklerini duyurmuştu.

44 yaşındaki muhalif siyasetçi Sibirya'daki ziyaretlerinin ardından Perşembe günü Tomsk'tan Moskova'ya gitmek üzere uçağa binmiş, uçuş sırasında bayılınca uçak Omsk kentine acil iniş yapmıştı. Sözcüsü Kira Yarmiş, Navalni’nin Tomsk havalimanındaki bir kafede çay içtiğini belirterek, “Çayına bir şey karıştırılmış olabileceğini tahmin ediyoruz” demişti.

Rusya Devlet Başkanı Putin’e yönelik muhalefeti ile tanınan siyasetçi Navalni'nin yöneticisi olduğu vakıf, Rus siyasetinde kök salmış isimlerin karıştığı yolsuzluklara ilişkin raporlar yayınlıyor. Navalni, daha önce defalarca gözaltına alınmış, yargılanmış ve hapis cezasına çarptırılmıştı.

DPA, Reuters,DW/AI,TY

© Deutsche Welle Türkçe

 LINK: http://www.dw.com/a-54641726

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