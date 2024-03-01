Navalni'nin cenazesi Moskova'da defnedildi

Cezaevinde ölen Rus muhalif lider Aleksey Navalni için Rusya'nın başkenti Moskova'da bir cenaze töreni düzenlendi. Kentin güneydoğusundaki Maryino bölgesinde bir kilisede düzenlenen tören kısa tutuldu. Törene Almanya'nın Moskova Büyükelçisi Alexander Graf Lambsdorff dahil olmak üzere Batı ülkelerinin büyükelçileri de katıldı.

Navalni'nin cenaze töreninin yapıldığı "Meryem Ana Tanrım Acılarımı Dindir İkonası Kilisesi" önünde binlerce kişi toplandı. Rus polisi kilisenin önündeki meydanı demir bariyerlerle kapattı. Navalni'nin naaşını taşıyan cenaze arabası toplanan kalabalığın alkışları ve "Navalni" sloganları eşliğinde kiliseye taşındı. Törenin ardından Navalni'nin cenazesini taşıyan araç cenazeyi defnedildiği Borisovskoye Mezarlığına götürmek üzere kiliseden ayrıldı.

Navalni'nin cenazesi kiliseye taşınıyor Fotoğraf: AP/dpa/picture alliance

Navalni'nin ekibi cenaze töreninin yapılması için bir yer bulmakta sorun yaşadıklarını duyurdu. Birçok defin şirketinin cenazeyi nakletmeyi reddettiği belirtildi.

Kremlin cenaze töreni öncesinde Rus vatandaşlara "izinsiz" gösterilere katılmama çağrısı yaptı. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov Tass haber ajansına yaptığı açıklamada bu gösterilere katılanların yürürlükteki yasalar uyarınca cezai yaptırıma maruz kalacaklarını söyledi.

Navalni'nin eşi Yulya Navalnaya Çarşamba günü Avrupa Parlamentosunda yaptığı konuşmada polisin cenaze töreni sırasında toplanan kalabalığa müdahale edebileceğini söylemişti. Navalnaya "Cenazenin barışçıl bir biçimde defnedilip defnedilemeyeceğini ya da onunla vedalaşmak isteyen insanların gözaltına bilmiyorum" demişti. Rus insan hakları grubu OWD-Info'nun açıklamalarına göre Navalni'nin ölümünden sonra düzenlenen yas törenlerine katılan 400'den fazla kişi gözaltına alındı.

Rusya Navalni'nin kutup bölgesinde bulunan Harp'ta bir ceza kolonisinde hayatını kaybettiği 16 Şubat tarihinde duyurmuştu. Navalni'nin hangi şartlarda öldüğü bilinmiyor. Batılı siyasetçiler 47 yaşındaki siyasetçinin ölümünden Rus yönetimini ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sorumlu tutuyor.

AFP, dpa / EC, JD