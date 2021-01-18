Navalni protestolarında gözaltıların sayısı 2 bini aştı

Rusya'da cezaevinde bulunan muhalif siyasetçi Aleksey Navalni'ye destek amaçlı düzenlenen protestolar bugün de sürüyor. Siyasi gözaltı ve tutuklamaları takip eden sivil toplum oluşumu OVD Info'nun verdiği bilgilere göre, ülke genelinde düzenlenen protesto gösterilerinde 2 binden fazla kişi gözaltına alındı. OVD Info, başkent Moskova'daki gösterilerde 500'den fazla kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Moskova'da polis bazı metro istasyonlarının girişini, göstericileri engellemek amacıyla kapattı

Başkentteki gösteriler öncesinde polis şehir merkezine girişleri engellerken, birçok metro istasyonunu da giriş-çıkışlara kapattı. Rus yetkililer, protestolara izin vermediklerini ve düzenlenmesi halinde gösterilerin dağıtılacağını açıklamıştı.

Navalni'nin destekçileri başkent Moskova başta olmak üzere ülke genelinde 100 kentte protesto çağrısı yapmıştı. Saat farkı nedeniyle ilk gösteriler ülkenin doğusunda başladı.

Sadece Vladivostok kentinde 60'dan fazla kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor

OVD Info'ya göre, sadece Vladivostok kentinde gözaltına alınanların sayısı 100'ü geçti. Gösterilere ilişkin videolarda göstericilerin "Putin bir hırsız," "Rusya için özgürlük" gibi sloganlar attığı görüldü. Ülkenin doğusunda yer alan Vladivostok başkent Moskova'ya bir saat uçuş mesafesinde bulunuyor.

Geçen hafta sonu yüzbinlerce kişi Navalni'ye destek olmak ve Putin'in politikalarına karşı çıkmak için ülke genelinde protesto gösterileri düzenlemişti.

Vladivostok'ta polis göstericilerin kent merkezine girmesini engellemeye çalıştı

Gösterilerde, 3 binden fazla kişinin gözaltına alındığı ifade edilmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Navalni'ye destek amacıyla yapılan gösterilerin "yasa dışı ve kabul edilemez" olduğunu savunmuştu. Navalni'nin ekibi de 31 Ocak'ta gösterilerin yeniden yapılacağını duyurmuştu.

Berlin dönüşü gözaltına alınmıştı

Daha önce aldığı bir ceza kapsamındaki şartlı tahliye koşullarını yerine getirmemekle suçlanan Navalni, 30 gün hapis cezasına çarptırılmış, avukatlarının yaptığı itiraz ise geçen Perşembe günü reddedilmişti.

Navalni zehirlenmesinden Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ve Rusya Federal Güvenlik Servisi'ni (FSB) sorumlu tutuyor. Putin ve FSB ise suçlamaları reddediyor.

Reuters,dpa/BÖ,JD

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