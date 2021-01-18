Navalni protestolarında 250'den fazla gözaltı

Rusya'da cezaevinde bulunan muhalif siyasetçi Aleksey Navalni'ye destek amaçlı düzenlenen protestolar bugün de sürüyor. İlk bilgilere göre, ülke genelinde düzenlenen protesto gösterilerinde en az 261 kişi gözaltına alındı. Siyasi gözaltı ve tutuklamaları takip eden sivil toplum kuruluşu OVD Info'nun verdiği bilgilere göre, sadece Vladivostok kentinde gözaltına alınanların sayısı 60'ı geçti. Videolarda göstericilerin "Putin bir hırsız," "Rusya için özgürlük" gibi sloganlar attığı görüldü. Ülkenin doğusunda yer alan Vladivostok başkent Moskova'ya bir saat uçuş mesafesinde bulunuyor.

Vladivostok'ta polis göstericilerin kent merkezine girmesini engellemeye çalıştı

Navalni'nin destekçileri başkent Moskova başta olmak üzere ülke genelinde 100 kentte protesto çağrısı yapmıştı. Saat farkı nedeniyle ilk gösteriler ülkenin doğusunda başladı. Başkent Moskova'da ise gösterilerin öğle saatlerinde başlaması bekleniyor. Protestolar nedeniyle Moskova'da birçok metro istasyonu kapatıldı.

Sadece Vladivostok kentinde 60'dan fazla kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor

Geçen hafta sonu yüzbinlerce kişi Navalni'ye destek olmak ve Putin'in politikalarına karşı çıkmak için ülke genelinde protesto gösterileri düzenlemişti.

Rus muhalif Aleksey Navalni, zehirlenmesinin ardından tedavi gördüğü Berlin'den iki hafta önce ülkesine dönmesinin ardından gözaltına alınmıştı. Navalni zehirlenmesinden Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ve Rusya Federal Güvenlik Servisi'ni (FSB) sorumlu tutuyor. Putin ve FSB ise suçlamaları reddediyor.

Reuters,dpa/BÖ,JD

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