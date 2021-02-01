Navalni gösterilerinde 11 bin kişi gözaltına alındı

Rusya'da muhalif siyasetçi Aleksey Navalni'nin yargılandığı davada Salı günü 3,5 yıl hapis cezasına çarptırılmasını protesto eden bin 400 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Rusya merkezli OWD-info portalı, böylece Navalni için düzenlenen gösterilerde şimdiye kadar gözaltına alınan kişi sayısının 11 bini geçtiğine dikkat çekti.

Navalni'nin Rusya'da zehirlendikten sonra tedavi gördüğü Almanya'dan döner dönmez tutuklanması üzerine başkent Moskova başta olmak üzere birçok kentte Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı gösteriler düzenleniyor. Son iki haftada ülke genelinde düzenlenen gösterilere on binlerce kişi katıldı.

Moskova'da yayın yapan Echo adlı radyoya Çarşamba günü açıklamalarda bulunan bir OWD-info temsilcisi, gözaltına alınanların "korkunç koşullar altında" tutulduklarını belirterek yemek yemelerine ve tuvalete gitmelerine izin verilmediğini ileri sürdü. Temsilci, OWD-info'nun avukatlarının gözaltına alınan protestoculara erişimlerinin de kısmen engellendiğini söyledi.

Polis göstericileri gözaltına alıyor

Kremlin'den seçim açıklaması

Kremlin'den yapılan açıklamada ise emniyet güçlerinin gösterilere müdahalesi savunuldu. Putin'e karşı düzenlenen protestolarda polisin şiddete başvurmasının meşru olduğunu söyleyen Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Interfax ajansına verdiği demeçte, Navalni'nin destekçilerinin "izinsiz" olarak düzenlediği gösterilerin "provokasyon" amacı taşıdığını ileri sürdü. Peskov, "polisin hukuk çerçevesinde sert eylemlerinin meşru olduğunu" dile getirdi.

Peskov, Navalni'nin hapis cezası verilmesinin Rusya'daki siyasi durum üzerinde büyük bir etkisinin olmayacağını da belirterek "Eylül ayında yapılacak parlamento seçimleri için hazırlık devam ediyor" dedi. Navalni konusunda uluslararası eleştirilerle ilgili ise yorum yapmayan Peskov, Batı'yı "histerik" davranmakla suçladı.

Navalni salı günü 3,5 yıl hapse mahkum edildi

Mahkemeden "Tahliye şartlarını ihlal etti" suçlaması

Navalni Salı günkü duruşmada şartlı tahliye kurallarını ihlâl ettiği gerekçesiyle 3,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Navalni'nin bir yıllık ev hapsi süresi gözönünde tutularak 2,5 yıl cezaevinde kalması bekleniyor. Navalni'nin avukatı Olga Mikhailova, müvekkilinin yaklaşık iki yıl sekiz ay cezaevinde tutulacağını açıkladı.

Navalni hakkındaki mahkumiyet kararı uluslararası toplumda tepkilere yol açtı. Almanya Başbakanı Angela Merkel Navalni'nin derhal serbest bırakılmasını isterken, Rus hükümeti karara yönelik uluslararası toplumdan gelen eleştirileri ülkenin "iç işlerine müdahale" olarak değerlendirildiğini duyurdu.

Navalni, 2014 yılında zimmetine para geçirme suçlamasıyla üç buçuk yıl hapis cezasına çarptırılmış, bir yıllık ev hapsinden sonra şartlı olarak tahliye edilmişti. 44 yaşındaki siyasetçi, zehirlenmesinden sonra tedavi için götürüldüğü Almanya'da kaldığı yaklaşık beş ay boyunca şartlı tahliye gereği Rusya'da karakola giderek imza verememişti. Mahkeme bu durumu adli kontrol şartlarının ihlâli olarak değerlendirerek sanık hakkında daha önce verilen şartı tahliye kararını kaldırdı.

AFP,dpa / TY,HS

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