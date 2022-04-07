NATO'dan Ukrayna'ya silah sevkiyatını artırma kararı

NATO'nun Brüksel'deki merkezinde yapılan iki günlük dışişleri bakanları toplantısının ardından açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, üye ülkelerin Rusya'nın saldırısına uğrayan Ukrayna'ya ek askeri yardımlarda bulunma konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.

"Ukrayna'nın başarılı olabilmesi için bu ülkeye olan desteğimizi güçlendirme ve ayakta tutma konusunda mutabakat sağladık" diyen Stoltenberg, NATO müttefiklerinin, "yurtlarını ve vatanlarını savunmaları, işgalcileri püskürtebilmeleri için cesur Ukraynalılara" orta ve uzun vadede daha fazla katkı sunma konusunda kararlı olduğunu ifade etti. Ancak Stoltenberg, Ukrayna'ya ek askeri yardım kapsamında gönderilecek silahların detaylarına ilişkin bilgi vermedi.

Belli silah türleri ile ilgili somut sorular sorulmasını tamamen anlayabildiğini dile getiren Genel Sekreter, İttifak üyelerinin silah sistemlerine dair net açıklama yapmamayı daha doğru bulduğunu aktararak, "Ama müttefiklerin çok sayıda farklı silah sistemini hazır edeceğinden emin olabilirsiniz" dedi.

Bu sistemler arasında hem Sovyet döneminden kalan, hem de modern silahlar olduğunu ifade eden Stoltenberg, Ukrayna'nın silah yardımlarının ivedi bir şekilde ulaştırılması konusundaki talebi ile ilgili olarak da, NATO ülkelerinin konunun aciliyetinin farkında olduğunu vurguladı.

dpa / ET,BK