NATO'daki üyelik görüşmelerine Türkiye'den engel

Türkiye, NATO'da İsveç ve Finlandiya ile üyelik görüşmelerinin resmen başlatılmasını engelledi. NATO kaynakları Türkiye'nin Konsey'de güvenlik endişelerine işaret ettiğini bildirdi.

NATO'nun İsveç ve Finlandiya'nın yaptığı başvurular sonrası başlatmayı planladığı üyelik sürecine Türkiye'den engel geldi.

Alman haber ajansı dpa'ya konuşan NATO kaynakları, Türkiye'nin karşı çıkması üzerine Kuzey Atlantik Konseyi'nin İsveç ve Finlandiya ile görüşmeleri başlatma kararı alamadığını söyledi.

NATO'nun karar organı olan Kuzey Atlantik Konseyi, Brüksel'de 30 üye ülkenin NATO büyükelçilerinin katılımıyla toplanarak İsveç ve Finlandiya'nın bugün resmen teslim ettiğiyazılı üyelik başvurusunu ele aldı.

Ancak NATO kaynaklarının dpa'ya verdiği bilgiye göre, güvenlik endişelerini dile getiren Türkiye şu aşamada NATO'nun bu iki ülkeyle üyelik görüşmelerini başlatmasına onay veremeyeceğini bildirdi.

Associated Press'in haberinde de üye ülkelerin görüşmelerin başlatılması konusunda konsensüs sağlayamadığı belirtildi, ancak diplomatların konunun hassasiyetinden dolayı hangi ülke ya da ülkelerin süreci tıkadığını açıklamak istemediği kaydedildi.

Litvanya Büyükelçisi Deividas Matulionis, İsveç ve Fin medyasına yaptığı açıklamada, elçilerin kendi ülkelerinin ulusal güvenliği hakkında görüş alışverişinde bulunduğunu söylemekle yetindi. Matulionis, "Görüşme bu konudaydı. Ama yorum yapmak Türkiye'ye kalmış" dedi.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı çıkan Türkiye, bu yaklaşımına gerekçe olarak söz konusu ülkelerin PKK ve DHKP-C gibi örgütler konusundaki tutumunu gösteriyor. Ankara ayrıca bu iki ülkenin Türkiye'ye yönelik bazı silah satışlarına izin vermemesine tepkili.

Erdoğan'dan Türkiye'nin "hassasiyetlerine" saygı çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada bu iki ülkenin NATO üyeliğine karşı olduğunu yinelerken "NATO'daki müttefiklerimizden bizim hassasiyetlerimizi anlamalarını ve destek vermelerini bekliyoruz. Türkiye'nin kendi sınırlarını korumadaki çabalarını anlamalarını bekliyoruz" demişti. "Siz bize teröristleri vermeyeceksiniz, sonra bizden NATO'ya girmek için destek bekleyeceksiniz" diyen Erdoğan, "PKK'ya destek verip üyelik için destek istemek tutarsızlıktır. Bize teröristleri iade etmeyen ülkelerin NATO üyeliğine 'evet' diyemeyiz. NATO'nun genişlemesi, bizim için hassasiyetlerimize gösterilecek saygı oranında anlamlıdır" ifadesini kullandı.

İsveçli ve Fin diplomatların Türk yetkililerle görüşmek için Ankara'ya gelme planları hakkında daha önce kullandığı "Boşuna yorulmasınlar" ifadesini hatırlatan Erdoğan, "Pazartesi günü gelmek istiyorlamış, 'Boşuna yorulmasınlar' dedim, terör örgütleri hâlâ İsveç'te yürüyor" diye konuştu.

DW,dpa,AP/CÖ,BK