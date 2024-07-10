NATO zirvesi başladı: Zelenskiy'den Kasım uyarısı

NATO üyesi 32 ülkenin liderleri, İttifak'ın kuruluşunun 75'inci yılı kutlamaları eşliğinde düzenlenecek zirve için Washington'da bir araya geldi. Üç gün sürecek toplantılar, 1949 yılında kuruluş anlaşmasının imzalandığı Mellon Oditoryumunda yapılan törenle başladı.

Zirve, ABD Başkanı Joe Biden'ın sağlığına dair tartışmaların gölgesinde yapılıyor. Tüm gözlerin çevriliği olduğu Biden, bir dönem daha görevde kalacak kadar zinde olduğunu seçmenleri ve dünya liderlerine kanıtlamak istiyor.

Açılış töreninde yaptığı konuşmada Biden, Ukrayna'ya yeni hava savunma sistemleri gönderme sözü verdi. Biden, "Yanlışa düşmeyin. Ukrayna Putin'i durdurabilir ve durduracak" dedi.

Amerikan basınında Biden'ın zirve açılışında sergilediği performans için "Son zamanların en güçlüsüydü" yorumları yapıldı.

ABD Başkanı Joe Biden Fotoğraf: Yves Herman/REUTERS

Görevini 1 Ekim'de eski Hollanda Başbakanı Mark Rutte'ye devretmeye hazırlanan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de "En büyük maliyet ve risk Rusya'nın Ukrayna'da kazanması olacaktır. Buna izin veremeyiz" diye konuştu.

Biden zirveye Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in yanı sıra NATO üyesi olmayan Pasifik ortakları Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda liderlerini de davet etti. Biden, Çin'in bölgede artan askeri faaliyetlerine karşı NATO'nun giderek daha fazla rol oynamasını istiyor.

Zirve İngiltere'nin yeni Başbakanı Keir Starmer'ın da dünya sahnesine çıktığı ilk etkinlik oldu. Starmer'ın Zelenskiy ile görüşerek ülkesinin güçlü desteğinin süreceğini beyan etmesi bekleniyor.

Zelenskiy: ABD seçimlerini beklemeyin, harekete geçin

Zirve kapsamında Washington'da bulunan Zelenskiy bir basın toplantısı düzenledi. Dünyanın ABD seçimlerine odaklandığını söyleyen Zelenskiy, "Herkes Kasım'ı bekliyor. Amerikalılar, Avrupa, Ortadoğu, Pasifik... Tüm dünya Kasım'ı bekliyor, gerçeği söylemek gerekirse Putin de bunu bekliyor" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Fotoğraf: Kevin Mohatt/REUTERS

Ukrayna lideri, "Gölgelerden dışarıya adım atma, güçlü kararlar verme zamanı" şeklinde konuştu.

Zelenskiy, Donald Trump'ın seçilme ihtimaline de değindi. Trump için, "Onu çok iyi tanımıyorum. Başkan seçilirse ne yapacağını söyleyemem" dedi.

Trump'ın partisi Cumhuriyetçiler daha önce Ukrayna'ya 60 milyar dolarlık yardım paketini Kongre'de geciktirmiş, mühimmat sıkıntısı yaşayan Ukrayna ordusu bazı yerleşimlerden çekilmek zorunda kalmıştı.

Trump'ın göreve gelirse, Kiev'i müzakereye zorlamak için Rusya ile masaya oturmazsa silah yardımını kesmekle tehdit edebileceği belirtiliyor. Anketlerde Trump, Biden'ın 2 puan önünde gözüküyor.

Reuters,AFP / MUK,HT

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