NATO Zelenskiy-Şi görüşmesinden memnun

Stoltenberg bu soruya yanıt verirken, Çin'in şimdiye kadar Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını kınamadığına dikkat çekerek müzakerelerin hangi koşullar altında mümkün olacağına Ukrayna'nın karar vereceğini ifade etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e askeri gücüyle savaş alanında kazanamayacağını göstermenin anlamlı bir ön koşul olacağını ifade eden Stoltenberg, "Kim Ukrayna'yı egemen ve bağımsız bir ülke olarak tanıyorsa NATO müttefikleri gibi Ukrayna'yı askeri açıdan desteklemeli" dedi.
Rusya'dan da Zelenskiy-Şi görüşmesine ilişkin bir açıklama geldi. Rus hükümetinin bu görüşmenin ardından da kendi askeri hedeflerine bağlı kalmayı sürdürdüğünü kaydeden Kremlin, barışa ve Ukrayna'daki anlaşmazlığı sona erdirmeye yönelik tüm girişimleri memnuniyetle karşıladıklarını vurguladı.
Zelenskiy: Şi ile görüşmeye devam edeceğiz
Çin Devlet Başkanı Şi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana Putin'le bir çok kez görüşürken Zelenskiy ile ise ilk kez dün temas kurdu. Zelenskiy görüşme ile ilgili açıklamasında, Şi ile "uzun ve oldukça akılcı bir görüşme" gerçekleştirdiklerini ifade etti. Çin-Ukrayna ilişkilerine yeni bir ivme kazandırma imkanı doğduğunu belirten Zelenskiy, "Barışın temellerinin dayanacağı ilke ve kuralları güçlendirmek için Çin'in siyasi nüfuzundan faydalanma imkanı oluştu" dedi.
Zelenskiy, Şi Cinping'le iletişimi sürdürmek için anlaştıklarını da dikkat çekti.
Ayrıca dokuz tank tugayının eğitildiğini ve silahlandırıldığını da kaydeden Stoltenberg, her bir tugayın binlerce Ukraynalı askerden oluştuğu bilgisini de verdi. Rusya'nın askeri gücünün hiçbir zaman küçümsenmemesi gerektiğini de ifade eden Stoltenberg, Rusya'nın nitelikteki eksikliklerini nicelikle gidermeye çalıştığını ve Moskova'nın daha fazla askeri personeli mobilize edebileceğini vurguladı.