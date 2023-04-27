NATO Zelenskiy-Şi görüşmesinden memnun

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna ve Çin'in devlet başkanları Zelenskiy ile Şi Cinping'in telefon görüşmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti. Görüşme ile ilgili Rusya'dan da açıklama geldi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Lüksemburg Başbakanı Javier Bettel ile bugün Brüksel'deki buluşması sırasında yaptığı açıklamada, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Ukrayna Devlet Başkanı Vlodomir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesini memnuniyetle karşıladığını belirtti. "Çin'in Ukrayna'nın pozisyonunu daha iyi anlaması önemli" diyen Stoltenberg, gazetecilerin Çin'in barış müzakereleri için arabulucuk girişiminde bulunmasını arzu edip etmediği sorularıyla da karşılaştı.

Stoltenberg bu soruya yanıt verirken, Çin'in şimdiye kadar Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını kınamadığına dikkat çekerek müzakerelerin hangi koşullar altında mümkün olacağına Ukrayna'nın karar vereceğini ifade etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e askeri gücüyle savaş alanında kazanamayacağını göstermenin anlamlı bir ön koşul olacağını ifade eden Stoltenberg, "Kim Ukrayna'yı egemen ve bağımsız bir ülke olarak tanıyorsa NATO müttefikleri gibi Ukrayna'yı askeri açıdan desteklemeli" dedi.

Rusya'dan da Zelenskiy-Şi görüşmesine ilişkin bir açıklama geldi. Rus hükümetinin bu görüşmenin ardından da kendi askeri hedeflerine bağlı kalmayı sürdürdüğünü kaydeden Kremlin, barışa ve Ukrayna'daki anlaşmazlığı sona erdirmeye yönelik tüm girişimleri memnuniyetle karşıladıklarını vurguladı.

Volodomir Zelenskiy ve Şi Cinping Fotoğraf: Ukrainian Presidentia/IMAGO/MONCLOA PALACE/REUTERS

Zelenskiy: Şi ile görüşmeye devam edeceğiz

Çin Devlet Başkanı Şi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana Putin'le bir çok kez görüşürken Zelenskiy ile ise ilk kez dün temas kurdu. Zelenskiy görüşme ile ilgili açıklamasında, Şi ile "uzun ve oldukça akılcı bir görüşme" gerçekleştirdiklerini ifade etti. Çin-Ukrayna ilişkilerine yeni bir ivme kazandırma imkanı doğduğunu belirten Zelenskiy, "Barışın temellerinin dayanacağı ilke ve kuralları güçlendirmek için Çin'in siyasi nüfuzundan faydalanma imkanı oluştu" dedi.

Zelenskiy, Şi Cinping'le iletişimi sürdürmek için anlaştıklarını da dikkat çekti.

Ukrayna'ya Batı'dan giden askeri yardımlar

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Brüksel'deki açıklamasında ayrıca Batı ülkelerinin Ukrayna'ya şimdiye kadar 230 tank ve bin 550'den fazla da zırhlı araç teslim ettiğini söyledi. Stoltenberg, bunun Askeri Yardım Koordinasyonu Uluslararası Temas Grubu'nun Ukrayna'ya söz verdiği askeri araçların yüzde 98'inden fazlasına tekabül ettiğini belirtti.

Ayrıca dokuz tank tugayının eğitildiğini ve silahlandırıldığını da kaydeden Stoltenberg, her bir tugayın binlerce Ukraynalı askerden oluştuğu bilgisini de verdi. Rusya'nın askeri gücünün hiçbir zaman küçümsenmemesi gerektiğini de ifade eden Stoltenberg, Rusya'nın nitelikteki eksikliklerini nicelikle gidermeye çalıştığını ve Moskova'nın daha fazla askeri personeli mobilize edebileceğini vurguladı.

AFP,dpa,Reuters / HS,ET

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