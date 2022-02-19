NATO ve AB'den Rusya'ya karşı birlik mesajı

Münih Güvenlik Konferansı (MSC) kapsamında açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin olarak, "Eğer Kremlin'in hedefi sınırlarında daha az NATO görmekse, daha fazla NATO görecektir" diye konuştu. NATO'nun bir savunma ittifakı olduğunu ve Rusya veya başka bir ülkeyi tehdit etmediğinin altını çizen Genel Sekreter, "Tüm müttefiklerimizi korumak ve savunmak için gereken tüm önlemleri alacağız" diye konuştu.

"El Ele: Transatlantik ve Avrupa Güvenliği" başlıklı oturuma Stoltenberg'in yanı sıra AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de katıldı. Oturuma Rusya'nın Ukrayna'ya yönelttiği askeri ve siyasi tehdit damgasını vurdu. Rusya'ya karşı birlik oldukları mesajını veren iki lider, Rusya'yı "uluslararası sistemin kurallarını yeniden yazmaya çalışmakla" suçladı.

"Rusya'nın işini zorlaştırdık"

Çatışma riskinin hâlâ mevcut olduğunu ve siyasi bir çözüm bulmak için diplomatik çabalarını sürdürdüklerini kaydeden Stoltenberg, "Rusya'nın rota değiştirmesi için çok geç değil. Savaşa hazırlanmayı bırakın ve barışçıl çözüm için çalışmaya başlayın" çağrısında bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmek için bahane üretmeye çalıştığını ifade eden Stoltenberg, "Bunları açığa çıkardığımızda planladıkları şeyi hayata geçirmelerini zorlaştırdık" diye konuştu.

"Kremlin bizi birleştirdi"

Ukrayna-Rusya sınırında yaşanan gelişmelerin sorumluluğunun Kremlin'de olduğunu hatırlatan von der Leyen, "Kremlin yapımı kriz, birleşmemizi sağladı" ifadelerini kullandı. Ukraynalıların gündelik olarak "dış müdahale ve saldırganlık" ile karşılaştığını belirten von der Leyen, "Savaşmak istemedikleri, Rusya'nın dayattığı bir savaşla karşı karşıyalar" diye konuştu.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da, konferansta dün yaptığı konuşmada, "Bu bir Ukrayna krizi değildir. Bu bir Rusya krizidir" ifadelerini kullanmıştı.

"Kışın yetecek kadar gazımız var"

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, AB'nin olası bir Rus saldırısına karşı geniş çaplı önlemler almakta olduğunun da altını çizdi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen

Avrupa'nın Rus enerjisine bağımlılığını azaltmak için enerji arz ve kaynaklarını çeşitlendirme çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden von der Leyen, Rusya'nın gaz tedariğini kesmesi durumunda bu kışı geçirebilecek kadar enerji kaynağına sahip olduklarını ifade etti. Von der Leyen, "Güçlü bir AB, savaş tehdidinde bulunan bir komşuya muhtaç olamaz" diye konuştu.

Stoltenberg: Nükleer silahsız bir dünyaya inanıyoruz

Nükleer savaş tehdidine de değinen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Kremlin'in son yıllarda nükleer kabiliyetlerini çok geliştirdiğini ve bu alana yaptığı yatırımları artırdığını dile getirdi.

"Teyit edilebilir, dengeli bir nükleer silahsızlanma" taraftarı olduklarının altını çizen Stoltenberg, bunun yalnızca NATO tarafında gerçekleşmesinin ise söz konusu olmadığını kaydetti. Stoltenberg, "Rusya ve Çin nükleer silahlarını tutarken NATO'nun nükleer silahlarından arındığı bir dünyanın daha güvenli değil daha tehlikeli bir dünya olacağını" ifade etti.

Stoltenberg'e ödül

Konferans kapsamında 2009 yılından bu yana her yıl dış ve güvenlik politikası alanında faaliyet gösteren kişilere verilen Ewald von Kleist Ödülü'ne de bu yıl Stoltenberg layık görüldü. Stoltenberg, Javier Solana'dan sonra bu ödülü alan ikinci NATO Genel Sekreteri oldu.

Stoltenberg'e ödülü takdim edilmeden hemen önce doğrudan kendisine hitap eden von der Leyen, "Rus hükümeti bizi sürekli yeniden bölmeye çalıştıkça tek ses ve ortak bir mesajla yanıt verdik. Bu, senin sayende mümkün oldu, sevgili Jens. Bizi hep ortak noktalarımızı bulmaya teşvik ettin" dedi.

Geçmişte Norveç Başbakanlığı ve Maliye Bakanlığı görevlerinde de bulunan Stoltenberg'in görev süresi Eylül ayı sonunda sona erecek. Stoltenberg bunun ardından Norveç Merkez Bankası'nın başına geçecek.

Avrupa güvenliği Rusyasız tartışılıyor

Bu yıl Münih Güvenlik Konferansı, Rusya'dan herhangi bir temsilcinin katılımı olmaksızın düzenleniyor. MSC Başkanı Wolfgang Ischinger, Cuma günü yaptığı açılış konuşmasında, Rus delegasyonunun eksikliğine vurgu yaparak, Münih'in aslında Rusların pozisyonlarını uluslararası toplum önünde ifade etmeleri için bir platform sunduğunu ama bunun maalesef gerçekleşmediğini söylemişti.

Bu yılki MSC, Avrupa’da koronavirüs pandemisi patlak verdiğinden bu yana yerinde düzenlenen ilk konferans olma özelliğini taşıyor. Bu yıl konferans koronavirüs önlemleri kapsamında, sınırlı katılımcı ile yine Bayerischer Hof'ta düzenleniyor.

Burak Ünveren

© Deutsche Welle Türkçe