NATO-Türkiye

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Haberler
15 saat önce
15 saat önce
İsveç Dışişleri Bakanı Linde: Erdoğan’a boyun eğmedik
16 saat önce
16 saat önce
Biden'dan Erdoğan'a Ukrayna teşekkürü
22 saat önce
22 saat önce
Türkiye 33 terör zanlısının iadesini bekliyor
24 saat önce
24 saat önce
Scholz: Türkiye'ye yönelik bir ambargo yok
28.06.2022
28 Haziran 2022
NATO Zirvesi: Doğu kanadının güçlendirilmesi hedefleniyor
28.06.2022
28 Haziran 2022
NATO zirvesi: Dörtlü görüşme sona erdi
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Güncel Konular
Sinan Ülgen: En büyük kazanan NATO oldu
Sinan Ülgen: En büyük kazanan NATO oldu
Türkiye, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliklerine yeşil ışık yaktı. Memorandumun artıları ve eksileri neler?
Politika
20 saat önce
20 saat önce
Lavrov’dan kritik Ankara ziyareti
Lavrov’dan kritik Ankara ziyareti
Lavrov’un Ankara ziyaretinin ana gündem başlıklarını Suriye operasyonu ve tahıl sevkiyatı oluşturuyor.
Politika
08.06.2022
8 Haziran 2022
Erdoğan'ın NATO, YPG ve Suriye hamlelerinin şifreleri
Erdoğan'ın NATO, YPG ve Suriye hamlelerinin şifreleri
Batı, Ankara'nın taleplerini karşılar mı? Erdoğan Suriye operasyonu ile ne amaçlıyor? Uzmanlar, DW Türkçe'ye konuştu.
Politika
02.06.2022
2 Haziran 2022
"Siyasi dayanışmayı zedelemek, Türkiye’nin çıkarına değil"
"Siyasi dayanışmayı zedelemek, Türkiye’nin çıkarına değil"
GMF Başkan Yardımcısı Ian Lesser, Erdoğan'ın NATO çıkışının Türkiye için oluşturduğu riskler konusunda uyardı.
Politika
31.05.2022
31 Mayıs 2022
Ankara'nın Suriye'ye operasyon planının arkasında ne var?
Ankara'nın Suriye'ye operasyon planının arkasında ne var?
Türkiye, ekonomik ve siyasi risklere rağmen Suriye'ye yeni bir operasyon düzenler mi?
Politika
25.05.2022
25 Mayıs 2022
Türkiye - Kuzey Kutbu ilişkilerine NATO gölgesi
Türkiye - Kuzey Kutbu ilişkilerine NATO gölgesi
Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerini veto tehdidi ise Kuzey Kutbu'nda yankı buldu.
Politika
24.05.2022
24 Mayıs 2022
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DW'nin Önerileri
Ischinger: Türkiye bize "Hadi, hoşça kalın" dememeli
Münih Güvenlik Konferansı Başkanı Ischinger, Türkiye’nin aktif bir NATO üyesi olmaya devam etmesini umduğunu söyledi.
Politika
09.02.2022
9 Şubat 2022