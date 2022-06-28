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NATO-Türkiye

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Haberler

15 saat önce

İsveç Dışişleri Bakanı Linde: Erdoğan’a boyun eğmedik

16 saat önce

Biden'dan Erdoğan'a Ukrayna teşekkürü

22 saat önce

Türkiye 33 terör zanlısının iadesini bekliyor

24 saat önce

Scholz: Türkiye'ye yönelik bir ambargo yok

28 Haziran 2022

NATO Zirvesi: Doğu kanadının güçlendirilmesi hedefleniyor

28 Haziran 2022

NATO zirvesi: Dörtlü görüşme sona erdi

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Güncel Konular

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg

Sinan Ülgen: En büyük kazanan NATO oldu

Sinan Ülgen: En büyük kazanan NATO oldu

Türkiye, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliklerine yeşil ışık yaktı. Memorandumun artıları ve eksileri neler?
Politika
20 saat önce
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu - (Antalya / 30.06.2021)

Lavrov’dan kritik Ankara ziyareti

Lavrov’dan kritik Ankara ziyareti

Lavrov’un Ankara ziyaretinin ana gündem başlıklarını Suriye operasyonu ve tahıl sevkiyatı oluşturuyor.
Politika
8 Haziran 2022

Erdoğan'ın NATO, YPG ve Suriye hamlelerinin şifreleri

Erdoğan'ın NATO, YPG ve Suriye hamlelerinin şifreleri

Batı, Ankara'nın taleplerini karşılar mı? Erdoğan Suriye operasyonu ile ne amaçlıyor? Uzmanlar, DW Türkçe'ye konuştu.
Politika
2 Haziran 2022
Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO ana karargahı

"Siyasi dayanışmayı zedelemek, Türkiye’nin çıkarına değil"

"Siyasi dayanışmayı zedelemek, Türkiye’nin çıkarına değil"

GMF Başkan Yardımcısı Ian Lesser, Erdoğan'ın NATO çıkışının Türkiye için oluşturduğu riskler konusunda uyardı.
Politika
31 Mayıs 2022
Syrien Türkische Militärfahrzeuge

Ankara'nın Suriye'ye operasyon planının arkasında ne var?

Ankara'nın Suriye'ye operasyon planının arkasında ne var?

Türkiye, ekonomik ve siyasi risklere rağmen Suriye'ye yeni bir operasyon düzenler mi?
Politika
25 Mayıs 2022
Arktik Konseyi bayrağı

Türkiye - Kuzey Kutbu ilişkilerine NATO gölgesi

Türkiye - Kuzey Kutbu ilişkilerine NATO gölgesi

Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerini veto tehdidi ise Kuzey Kutbu'nda yankı buldu.
Politika
24 Mayıs 2022
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DW'nin Önerileri

Münih Güvenlik Konferansı Başkanı Wolfgang Ischinger

Ischinger: Türkiye bize "Hadi, hoşça kalın" dememeli

Münih Güvenlik Konferansı Başkanı Ischinger, Türkiye’nin aktif bir NATO üyesi olmaya devam etmesini umduğunu söyledi.
Politika
9 Şubat 2022