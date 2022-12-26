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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
NATO Genel Sekreteri Jens StoltenbergFotoğraf: John Thys/AFP/Getty Images
Politikaİsveç

Stoltenberg’den İsveç ve Finlandiya açıklaması

1 saat önce

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın yakın zamanda NATO'ya resmen katılmasını beklediğini söyledi.

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, önümüzdeki yıl içinde İsveç ve Finlandiya'nın resmen NATO üyesi olmasını beklediğini söyledi. Norveçli politikacı Brüksel'de Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, onay sürecinin olumlu sonuçlanacağından "kesinlikle emin olduğunu", ancak net bir tarih veremeyeceğini kaydetti. 

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından İsveç ve Finlandiya, Mayıs ayı ortasında NATO üyeliği için başvuruda bulunmuştu. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için üye 30 ülkenin meclis onayı gerekiyor. Başta PKK olmak üzere "terör örgütlerini" destekledikleri gerekçesiyle İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğine karşı çıkan Türkiye, Haziran ayında varılan üçlü mutabakatın ardından iki ülkenin de üyeliğine yeşil ışık yakmıştı. Ancak Türkiye, hâlâ iki ülkenin de üyeliğini TBMM'de onaylamadı.

Ülkelerin oy hakkı askıya alınabilir mi?

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "istisnai durumlarda Türkiye gibi ülkelerin oy hakkının askıya alınmasının uygun olup olmadığı" şeklindeki bir soruya ise NATO'nun kuruluş anlaşması günümüzde yapılsaydı, sonuç nasıl olurdu tarzı spekülasyonlara girmenin bir anlamı olmadığı yanıtını verdi. Demokrasi ve hukuk devleti ilkesi gibi konularda da müttefikler arasında fikir ayrılıkları bulunduğuna dikkat çeken Stoltenberg, NATO'nun yine de müttefiklerin endişeleri konusunda fikir alış verişinde bulunabildikleri önemli bir platform olduğunu vurguladı.

Üçlü mutabakat imzalanmıştı

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımı konusunda yaşanan bunalım, Haziran ayında Türkiye-İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan üçlü mutabakatla başta aşılmış görünse de Türkiye, özellikle İsveç'in mutabakatın şartlarına uymadığını savunuyor. Ankara, "terör örgütü" üyesi olduğunu belirttiği kişilerin iadesini talep ediyor.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçen hafta İsveçli mevkidaşı Tobias Billström ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, daha üzerinde uzlaşılan konuların yarısının bile uygulanmadığını söylemişti.Çavuşoğlu, İsveç Yüksek Mahkemesi'nin kapatılan Today's Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Bülent Keneş'in Türkiye'ye iade edilmesi talebini reddetmesini de eleştirmişti.

dpa/BW, JD

 

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