NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in görev süresi uzatıldı

NATO müttefiki ülkeler, Genel Sekreter Stoltenberg'in görev süresini bir kez daha uzattı. Stoltenberg, 1 Ekim 2024'e kadar görevini sürdürecek.

NATO müttefiki ülkeler, Genel Sekreter Jens Stoltenberg'in bir yıl daha görevde kalmasına karar verdi. İttifaktan Salı günü yapılan açıklamada, Norveçli siyasetçinin görevinin 1 Ekim 2024'e kadar uzatıldığı belirtildi.

Stoltenberg, kararın açıklamasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görev süresinin uzatılması nedeniyle "onur duyduğunu" belirtti. İttifakın yaklaşık 75 yıldır "özgürlük ve güvenliğin" teminatı olduğunu ifade eden Stoltenberg, "Tehlikelerin arttığı bir dünyada ittifakımız her zaman olduğundan daha önemli" dedi.

Görevi bırakmayı düşünmüştü

Jens Stoltenberg, geçen aylarda yaptığı açıklamalarda bir dönem daha görevde kalmayı istemediğini belirtmişti. Ancak çevresinden edinilen bilgilere göre, Stoltenberg "sorumluluk bilinciyle" görevini sürdürmeyi kabul etti.

64 yaşındaki Stoltenberg, yaklaşık dokuz yıldır NATO Genel Sekreterliği görevini sürdürüyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından kısa bir süre sonra Mart 2022'de Stoltenberg'in görevi süresi 30 Eylül 2023'e kadar uzatılmıştı. Stoltenberg geçen yıl görevi bırakacağını açıklamıştı. Stoltenberg'in ülkesi Norveç'e dönerek merkez bankasının başkanlığını üstlenmesi planlanıyordu.

Başka bir isim üzerinde uzlaşma sağlanamadı

NATO üyesi 31 ülkenin genel sekreterlik görevi için başka bir aday üzerinde uzlaşma sağlayamaması üzerine Stoltenberg'in görevde kalması ihtimali artmıştı.

Stoltenberg'in yerine adı geçen isimler arasında Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace bulunuyordu. NATO üyesi Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, daha önce hükümet veya devlet başkanlığı görevinde bulunmaması ve AB ülkesinden gelmemesi nedeniyle Wallace'in genel sekreterlik görevini üstlenmesine karşı çıkıyordu.

Genel sekreterlik görevine yine bir kuzey ülkesinden ismin gelmesini istemeyenler de Danimarka Başbakanı Frederiksen'in bu görevi üstelenmesini kabul etmiyordu. Bu görev için adı geçenler arasında İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte de vardı. Ancak hiçbir isim üzerinde uzlaşma sağlanamadığı için politikacılar Stoltenberg'in görev süresinin uzatılmasına destek veriyordu.

Stoltenberg Haziran ayında İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmişti Fotoğraf: Turkish Presidency/APA/ZUMAPRESS/picture alliance

Stoltenberg'e destek vardı

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada Stoltenberg'in halefinin kim olacağı konusunda uzlaşma sağlanamazsa, ittifakın genel sekretersiz kalmasının mümkün olmayacağını belirterek, bu nedenle çalışmalarını takdirle karşıladığı Stoltenberg'in görev süresinin uzatılmasından yana olduğunu söylemişti.

Stoltenberg'e ABD'den de destek gelmişti. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından bu yana Stoltenberg'in çalışmalarından övgüyle söz eden Başkan Joe Biden, Haziran ayı ortasında yaptığı açıklamada, Stoltenberg'in "inanılmaz işler" başardığını ifade etmişti. Ukrayna savaşının başlamasından bu yana NATO, hem Ukrayna'ya destek vermek hem de Rus birlikleri ile karşı karşıya gelmemek için çaba gösteriyor.

Stoltenberg, NATO'da genel sekreterlik görevini en uzun süre yürüten ikinci isim oldu. 1971'den 1984'e kadar NATO genel sekreterliği yapan Hollandalı Joseph Luns, bu görevi en uzun süre yürüten siyasetçi olmuştu.

dpa, AFP/JD, BÖ

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