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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg
NATO Genel Sekreteri StoltenbergFotoğraf: Dilara Senkaya/REUTERS
PolitikaTürkiye

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'ye gidiyor

49 dakika önce

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in yarın Türkiye'ye gideceği ve NATO'nun dayanışma mesajını ileteceği bildirildi. Stoltenberg ziyaret öncesinde İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri konusunda açıklama yaptı.

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in yarın Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi. Deprem bölgesini de ziyaret etmesi beklenen Stoltenberg'in ziyarette Türk hükümetine NATO'nun dayanışma mesajını bizzat ileteceği kaydedildi.

Türkiye ziyareti öncesi Brüksel'de açıklama yapan Stoltenberg Türkiye'nin NATO üyeliklerini onaylamadığı İsveç ve Finlandiya  ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'den her iki ülkenin üyeliğini de aynı zamanda onaylamasını istediğini belirten Stoltenberg, "Ancak bu Türkiye'nin kararı" dedi. Sıralamanın en önemli konu olmadığını belirten Stoltenberg, "En önemlisi hem Finlandiya'nın hem de İsveç'in olabildiğince kısa süre içerisinde İttifaka üye olması; bunun için çok gayret sarf ediyorum" dedi.

Türkiye'deki Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili de konuşan Stoltenberg, "Depremlerin yol açtığı korkunç zarar hepimizi dehşete düşürdü" dedi. Stoltenberg, NATO üyelerinin Türkiye'ye kurtarma ve bölgenin yeniden inşası konusunda acil yardımlarını sürdürdüğünü ifade etti.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan İsveç ve Finlandiya Türkiye'nin vetosu ile karşılaşmıştı. Türkiye ile iki İskandinav ülkesi arasındaki anlaşmazlıkların aşılması için geçen yaz Madrid'de düzenlenen NATO zirvesinde üçlü memorandum imzalanmıştı. Ancak geçen ay İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen Kuran'ı Kerim yakma eylemleri sonrası Türk hükümeti görüşmelerin askıya alındığını açıklamıştı. Ankara Finlandiya'nın üyeliğine olumlu baktığı, ancak İsveç'in üyeliğine onayın mevcut koşullarda söz konusu olmadığı mesajı vermişti.

AFP,Reuters/BÖ,BK

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