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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Şubat 2022'de çevrim içi düzenlenen NATO zirvesine katılmıştı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Şubat 2022'de çevrim içi düzenlenen NATO zirvesine katılmıştıFotoğraf: Presidential Press Office/REUTERS
PolitikaTürkiye

NATO üyeliği krizi: ABD çözüm için umutlu

2 saat önce

ABD'li üst düzey bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki NATO krizinin yakın zamanda aşılacağından emin olduğunu söyledi.

https://www.dw.com/tr/nato-%C3%BCyeli%C4%9Fi-krizi-abd-%C3%A7%C3%B6z%C3%BCm-i%C3%A7in-umutlu/a-62227539

Yaklaşan NATO zirvesi öncesi Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki krizle ilgili ABD'den yeni bir açıklama geldi.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nde konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşleri Müsteşarı Karen Donfried, Washington olarak taraflar arasında bu hafta gerçekleştirilen görüşmelerin yapıcı geçtiğini gözlemlediklerini belirtti.

Donfried, "Bunun olumlu bir şekilde çözüleceğinden eminiz. Finlandiya ve İsveç'in üyeliğine NATO ittifakı genelinde geniş ve ciddi bir destek var" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşleri Müsteşarı Karen Donfried
ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşleri Müsteşarı Karen DonfriedFotoğraf: Alexey Kudenko/SNA/imago images

İsveç ve Finlandiya, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından NATO üyeliği için başvuruda bulundu. NATO'ya yeni üye kabulü için ittifakın 30 üyesinin de onayı gerekiyor. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı çıkan Türkiye, bu yaklaşımına gerekçe olarak söz konusu ülkelerin PKK ve DHKP-C gibi örgütler konusundaki tutumunu gösteriyor. Ankara ayrıca bu iki ülkenin Türkiye'ye yönelik bazı silah satışlarına izin vermemesine tepkili.

NATO liderleri 29-30 Haziran'da İspanya'nın başkenti Madrid'de bir araya gelecek.

ABD'li yetkili, tarafların Madrid'deki zirveye kadar ortak bir noktada buluşacağını düşünüp düşünmediği yönündeki soruya "Şüphesiz, bunun olması için uğraşıyoruz" yanıtını verdi.

Türk tarafı temkinli     

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, hafta başında Brüksel'de İsveç, Finlandiya ve NATO'dan temsilcilerle bir araya gelerek üyelik krizini ele almıştı.

Görüşmelerin ardından ABD'li yetkili Donfried'in son açıklamalarına kıyasla daha temkinli ifadeler kullanan Türk yetkililer olası bir uzlaşının NATO zirvesinin sonrasına kalabileceği sinyalini vermişti.  Kalın, İsveç ve Finlandiya Türkiye'nin taleplerine yönelik yasal düzenlemeleri ne kadar kısa sürede yaparsa sürecin de "daha pozitif bir yönde hız kazanacağını, daha pozitif bir yönde ileryeceğini ve ivme kazanacağını" söylemişti. Kalın, "Bunu da hep birlikte önümüzdeki günlerde göreceğiz" diye eklemişti.

Erdoğan-Biden arasında ikili görüşme ihtimali

Birçok uzman, yaşanan sorun Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında olsa da ABD Başkanı Joe Biden'ın çözüm sürecine daha doğrudan müdahil olması hâlinde krizin aşılmasının kolaylaşacağı görüşünde.

Bu dahlin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Biden arasındaki bir ikili görüşme şeklinde olabileceği yorumları yapılıyor.

Reuters'ın haberine göre, Biden yönetiminden üst düzey bir yetkili, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD Başkanı'nın yaklaşan G7 ve NATO zirvelerine ilişkin programında Erdoğan'la gerçekleştirilmesi planlanan bir ikili görüşme olmadığını söyledi. Ancak yetkili, söz konusu zirvelerin format açısından program dışı görüşmeler için de bolca fırsat yarattığını sözlerine ekledi.

Erdoğan ve Biden son olarak Ekim 2021'de İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen G20 zirvesi kapsamında ikili bir görüşme gerçekleştirmişti.

DW,rtr/CÖ,JD

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