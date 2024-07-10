NATO ülkelerinden Ukrayna'ya F-16 sevkiyatı başladı

NATO ülkeleri bir yıllık tartışmaların ardından Ukrayna'ya F-16 sevkiyatına başladı. Hollanda ve Danimarka'dan yapılan ilk sevkiyatı diğer NATO ülkelerinin izlemesi bekleniyor.

Washington'daki NATO liderler zirvesi sürerken İttifak üyesi üç ülke ortak bir açıklama yaparak Ukrayna'ya F-16 savaş jeti sevkiyatının başladığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Hollanda ve Danimarka'dan yapılan ortak açıklamada, "F-16'lar için transfer süreci devam ediyor ve Ukrayna operasyonel F-16'ları bu yaz uçuracak" denildi. Uçakların Hollanda ve Danimarka'dan gönderildiği kaydedildi. Hollanda hükümetinden yapılan açıklamada Ukrayna'ya 300 milyon euro değerinde de F-16 cephanesi gönderileceği belirtildi.

Belçika ve Norveç de F-16 gönderecek

Üç ülkenin ortak açıklamasında Belçika ve Norveç'in de Ukrayna'ya savaş jeti gönderme kararı aldığı belirtildi. Belçika Başbakanı Alexander De Croo dün Washington'daki bir resepsiyonda yaptığı açıklamada ülkesinin 30 jet göndereceğini söylemişti. Belçika bu sözü tuttuğu takdirde Ukrayna'ya en çok F-16 sağlayan ülke olacak.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store da bugün yaptığı açıklamada ülkesinin bu yıl içinde Ukrayna'ya 6 adet F-16 savaş jeti göndereceğini belirtti. "Ukrayna'nın hava saldırılarına karşı kendini savunabilmesi Rusya'ya karşı savaşında hayati önem taşıyor" diyen Store, "Norveç şimdi Ukrayna'ya altı adet F-16 savaş uçağı hibe etmeye karar verdi. Uçakları 2024 yılı içerisinde teslim etmeye başlamayı planlıyoruz" bilgisini paylaştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy Fotoğraf: Jose Luis Magana/AP Photo/picture alliance

"Annemin beni beklediği gibi bekliyoruz"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy dün Ronald Reagan Vakfı'ndaki bir etkinlikte yaptığı açıklamada, Moskova'nın bir günde 300 uçak havalandırabildiğini belirterek ülkesinin Rusya ile gökyüzünde rekabet edebilmek için en az 128 savaş jetine ihtiyacı olduğunu söylemişti. Zelenskiy, NATO ülkelerinin savaş uçağı sevkiyatı için aylardır bekletmesine işaretle, "Biliyorsunuz, biz hep bekleriz. Tıpkı annemin beni okuldan sonra beklediği gibi. Ve ben her zaman geç gelmek için bir neden bulurdum. Durum aynı, sadece çok daha ciddi" demişti.

Zelenskiy F-16'ların sevkiyatıyla ilgili açıklama sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da Hollanda ve Danimarka'ya teşekkür ederek "F-16'lar adil ve kalıcı barışı daha da yakınlaştırarak terörün her zaman her yerde başarısızlığa uğraması gerektiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Washington'daki NATO zirvesi için bir araya gelen liderler dün grup fotoğrafı çektirdi Fotoğraf: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Rusya'dan sert tepki

NATO ülkelerinin Ukrayna'ya F-16 gönderme kararına Rusya'dan tepki gecikmedi. TASS haber ajansının aktardığına göre Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova "Ukrayna'ya F-16 savaş jetleri gönderme planı, Rusya karşısındaki 'savaş çetesini' Washington'un yönettiğini ortaya koyuyor" dedi.

Biden: Ukrayna Putin'i durduracaktır

Washington'da başlayan zirve öncesi dün gece NATO'nun kuruluşunun 75'inci yılı etkinliğinde konuşan ABD Başkanı Joe Biden, NATO ülkelerinin Ukrayna'ya hava savunma sistemleri dahil askeri desteğinin süreceği mesajı vererek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı birlik çağrısı yapmıştı. Biden konuşmasında NATO'nun "şimdiye dek olmadığı kadar güçlü" olduğunu belirterek "Kimsenin şüphesi olmasın. Ukrayna, kolektif desteğimizle Putin'i durdurabilir ve durduracaktır" demişti.

Ancak ABD'de Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerini Biden'ın rakibi Donald Trump'ın kazanma olasılığı, NATO'nun Ukrayna'ya askeri destek politikasında önemli değişikliklere yol açabilir. Anketlere göre yarışı kıl payı önde götüren Cumhuriyetçi Trump, hızlıca barış görüşmelerine başlama niyetinde. Trump konuşmalarında sık sık Moskova'ya karşı kolektif bir savunma amacıyla 1949 yılında kurulan NATO'nun varlığını sorgulamış ve İttifak'ı ABD'nin sırtında adaletsiz bir kambur olarak gördüğünü ifade etmişti. ABD'de başkanlık seçimleri 5 Kasım tarihinde yapılacak.

dpa, AFP, Reuters / EC, BK

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