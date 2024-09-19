Nasrallah'tan İsrail'e savaş çağrısı: Hazırız

Lübnan'daki çağrı cihazı ve telsiz patlamalarından sonra ilk kez konuşan Hizbullah lideri Nasrallah, geçen 11 ayda İsrail'le savaşa hazırlandıklarını söyledi.

İran destekli Lübnan'daki Hizbullah örgütünün lideri Hasan Nasrallah, Lübnan'da iki gün üst üste binlerce iletişim cihazının uzaktan eş zamanlı patlatıldığı saldırıların ardından ilk kez konuştu. Nasrallah, 37 kişinin öldüğü saldırıların kendilerini durdurmayacağını, Gazze savaşı bitmeden İsrail'le mücadeleyi bırakmayacaklarını söyledi.

İsrail ordusunun Lübnan sınırına girmesini "fırsat sayacaklarını" ifade eden Nasrallah, savaşa hazır olduklarını ilan etti.

"Bu eylemle kırmızı çizgiler aşıldı"

İsrail'in çağrı cihazlarını Hizbullah'ın üst düzey kadrosunun taşıdığını sandığını söyleyen Nasrallah, "Biz daha eski modeller kullanıyoruz" diyerek örgütün yönetim kademesinde patlayan cihazlardan olmadığını ifade etti. Nasrallah, bu eylemle "bütün kırmızı çizgilerin aşıldığı" uyarısında bulundu.

İsrail iletişim cihazlarının patlamasıyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı, saldırıları üstlenmedi.

Nasrallah konuşmasında İsrail içinde tartışılan, kuzey sınırındaki sivillerin evlerine dönebilmeleri için Lübnan'ın güneyinde "güvenli bölge" oluşturma önerilerine de değindi, "Keşke bunu yapsalar. Onların tehdit olarak gördüğü şeyi biz fırsat sayıyoruz. Geçen 11 ayda buna hazırlandık" diyerek İsrail'e meydan okudu.

Gazze savaşının başından beri Hizbullah, Hamas'a destek için hemen her gün İsrail'e taciz atışları yapıyor. Bunun sonucunda bölgede 60 binden fazla İsrailli evlerini terk etti. Benzer şekilde sınırın Lübnan tarafında yaşayan siviller de yerlerinden oldu.

Hamas ve Hizbullah, Avrupa Birliği tarafından terör örgütü olarak sınıflandırılıyor.

Nasrallah konuşurken Beyrut üzerinde İsrail jetleri uçtu

Nasrallah bu açıklamayı yaptığı sırada başkent Beyrut üzerinde İsrail'e ait savaş uçakları görüldü. Yüksek hızda hareket eden jetler sonik patlamalara neden oldu. Aynı dakikalarda sınır hattında Hizbullah ve İsrail askeri arasında bir çatışma da yaşandı. İsrail ordusu biri insansız hava aracıyla diğeri anti-tank füzesiyle yapılan saldırı sonucu iki askerin öldüğünü açıkladı.

AP,DW / MUK,HS

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