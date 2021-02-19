 NASA Perseverance′ten gelen yakın çekim fotoğrafları yayınladı | YAŞAM | DW | 20.02.2021

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YAŞAM

NASA Perseverance'ten gelen yakın çekim fotoğrafları yayınladı

NASA, Mars keşif aracı Perseverance'ten gelen yakın çekim Mars fotoğraflarını yayınladı. Fotoğraflar arasında Mars'ın yüzeyinin net şekilde göründüğü bir kare de yer alıyor.

NASA | Marslandung | Rover Perseverance

Amerikan Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) yedi aylık bir yolculuğun ardından cuma günü gezegene varan Mars keşif aracı Perseverance'ten gelen yeni fotoğrafları yayınladı. Keşif aracının gezegene inmesinden yaklaşık 24 saat sonra yayınlanan fotoğraflar arasında Perseverance'in Mars'a inmeden hemen önceki anın ve gezegenin yüzeyinin net şekilde göründüğü kareler de yer alıyor.

NASA yetkilileri, söz konusu fotoğrafları "Bu, daha önce görmediğimiz bir şey" sözleriyle değerlendirdi.

NASA'nın uzay aracı Perseverance (Azim), cuma günü "Mars 2020" misyonu kapsamında 20 kamera ve mini helikopteriyle Kızıl Gezegen Mars’a iniş yapmıştı. Perseverance, Dünya ile uzaklığı Güneş etrafındaki yörüngesine göre 55 milyon ile 400 milyon kilometre arasında değişen Kızıl Gezegen’de yaşamın izlerini arayacak.

Uzay aracının indiği 45 kilometre çapındaki Jezero Krateri, Mars'ın kuzey yarımküresinde yer alıyor.  Bilim insanları yaklaşık 3,5 milyar yıl önce bir nehrin bu kraterdeki göle aktığını varsayıyor. NASA mensubu Ken Farley'e göre, o zamanlar Mars'ın güçlü bir atmosferi vardı, yüzeyinde göller ve nehirler bulunuyordu ve bugün Dünya'da bildiğimiz organizmaların gelişebileceği yaşanabilir habitatlara sahipti.

Mars, bu koşulların var olduğu bilinen tek gezegen.

Reuters,DW/BÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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