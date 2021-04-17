 NASA: Mars′ta ilk helikopter uçuşu gerçekleşti | YAŞAM | DW | 19.04.2021

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YAŞAM

NASA: Mars'ta ilk helikopter uçuşu gerçekleşti

NASA, Mars'a gönderilen helikopter Ingenuity ile yapılan deneme uçuşunun başarıyla gerçekleştiğini açıkladı.

Helikopter Ingenuity

Helikopter Ingenuity

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars'a gönderdiği helikopter Ingenuity ile yapılan deneme uçuşunun başarıyla gerçekleştiğini açıkladı.Yaklaşık 1,8 kilo ağırlığındaki Ingenuity ile yapılan bu başarılı deneme, motorlu bir hava aracının başka bir gezegende gerçekleştirdiği ilk kontrollü uçuş olarak kaydedildi. Mars’taki ilk uçuş Türkiye saatiyle 10.30’da gerçekleşti. İnişe ilişkin verilerin ise 3 saat sonra dünyaya ulaştığı bildirildi.

Helikopter, NASA'nın Mars programı kapsamında 30 Temmuz 2020’de fırlatılan ve 18 Şubat 2021’de Kızıl Gezegen’deki Jezero kraterine iniş yapan Perseverance uzay aracına bağlı olarak, yüzeyden 3 metre yükselerek başarılı şekilde iniş yaptı. NASA'dan yapılan açıklamada, uçuşun başarılı olduğu duyuruldu. Test uçuşu, dünyadan 173 milyon mil uzakta, Jezero Krateri adlı geniş bir Mars havzasının zemininde gerçekleşti. Bu anlar, NASA tarafından canlı yayınlandı. NASA çalışanları, uçuşun başarılı olduğuna ilişkin verileri aldıktan sonra açıklamalarda bulundu.

Sorumlu mühendislerden Mimi Aung "Artık söyleyebiliriz ki; insanlar başka bir gezegende helikopter uçurdu" dedi.

 

DW, AFP / AI, EC

@Deutsche Welle Türkçe

 

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