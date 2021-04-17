NASA Artemis misyonu için SpaceX’i seçti

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), dünyaca ünlü girişimci Elon Musk'ın sahibi olduğu özel uzay ve havacılık şirketi SpaceX'i, iki astronotu Ay'a götürecek bir uzay aracı geliştirmekle görevlendirdi. NASA'nın konuyla ilgili açıklamasında, 2,89 milyar dolar bütçe ayrılan söz konusu görevlendirmenin, NASA'nın Artemis programının bir parçası olduğu bildirildi. Amerikan basınında yer alan haberlere göre, ilk insanlı Mars uçuşunun hazırlığı olarak, SpaceX tarafından geliştirilecek araçla Ay'a gidiş tarihi 2024 olarak planlanıyor.

SpaceX, NASA'dan uzay aracının yapımı projesini almak için, dünyaca ünlü e-ticaret sitesi Amazon'un sahibi Jeff Bezos'un kurduğu Blue Origin ve savunma sanayi şirketi Dynetics ile rekabete girmişti. SpaceX'ten yapılan açıklamada, "Uzay'ın insanlar atarafından araştırılmasında yeni bir çağın başlatılması için NASA'nın Artemisi'ne destek olmaktan gurur duyuyoruz" denildi. SpaceX'in sahibi Musk da sevincini, twitter paylaşımında, "Nasa kuralları" mesajı ve bir uzay aracı görseli ile ifade etti:

NASA'nın Artemis misyonu, dört astronotun Orion uzay aracı ile Ay'ın yörüngesine gönderilmesini, daha sonra astronotlardan ikisinin Orion'dan, SpaceX tarafından geliştirilecek araca geçerek Ay'a iniş yapmasını öngörüyor. Misyonun ana hedefi olarak, Ay ve Mars gibi hedeflere uçuşlarda sürekli kullanılabilecek bir kalkış ve iniş sistemi oluşturmak olarak açıklanıyor.

Apollo 11 misyonu ile 20 Temmuz 1969'da Ay'a ayak basan ilk insanlardan biri olan Astronot Buzz Aldrin

Ay'a inecek iki astronotun, dünyaya dönüş yapmadan önce yaklaşık bir hafta boyunca Ay yüzeyinde kalması ve burada araştırmalar yapması planlanıyor. Ayrıca bu iki astronottan en az birinin kadın olmasına ilişkin karar da projenin önemli noktalarından biri. Böylece tarihte ilk kez bir kadın astronot Ay'a ayak basmış olacak. Artemis programının bir diğer hedefi de Ay'a ilk kez beyaz tenli olmayan birini indirmek.

Bugüne dek Dünya'nın uydusu Ay'a insan gönderen tek ülke olan Amerika Birleşik Devletleri (ABD), 1969 ile 1972 yılları arasındaki Apollo misyonlarında toplam 12 astronotu Ay'a gönderip geri getirdi. 1972 yılından bu yana Ay'a insanlar tarafından iniş yapılmadı.

dpa / ET,BÖ

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