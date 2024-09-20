Narin'in ölümüyle ilgili Adli Tıp raporu tamamlandı

8 yaşındaki Narin'in ölümüyle ilgili hazırlanan Adli Tıp raporu Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Ağabeyin kolundaki diş izleriyle ilgili rapor ise bugün tamamlanacak.

Adli Tıp 1. İhtisas Kurulu, Narin Güran'a ilişkin adli belgeler ile otopsi raporu değerlendirilerek hazırladığı raporu Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenine 8 Eylül'de Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'ndeki dere yatağında ulaşılmıştı.

Adli Tıp 1. İhtisas Kurulu’nun Narin'in ölümüyle ilgili hazırlanan rapordaki mütaalasında, "Narin'in ölümünün ağız-burun kapanması ve boyuna bası sonucu oksijensiz bırakılmasına bağlı meydana gelmiş olduğu" belirtildi.

Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, raporda ayrıca "Narin'in bu bulgunun dışında başkaca bir travmatik tesirle öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı" kaydedildi.

Narin'in sol diz altından bacağın kopmasına neden olan travmanın, ölüm sonrası hayvanlar tarafından oluşturulmuş nitelikte olduğu kaydedilirken otopsisinde dişlerde tespit edilen kayıpların çürümeye bağlı oluştuğu belirtildi.

Narin'in cinsel saldırı ya da zehirlenerek öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı da not edildi.

Narin'in ağabeyinin kolundaki diş izleriyle ilgili inceleme yapan Adli Tıp 2. İhtisas Kurulu'nun mütalaasının da bugün tamamlanması bekleniyor.

DW/AU,BK,JD

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