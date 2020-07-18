 Nantes Katedrali yangını ile ilgili bir kişi gözaltında | AVRUPA | DW | 19.07.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

Nantes Katedrali yangını ile ilgili bir kişi gözaltında

Fransa’nın Nantes kentindeki tarihi Saint-Pierre Katedrali’nde cumartesi günü çıkan yangınla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Söz konusu kişinin kilisede görev yaptığı bildirildi.

default

Fransa'nın Nantes kentinde bulunan tarihi Saint-Pierre Katedrali'nde cumartesi günü çıkan ve büyük hasara neden olan yangınla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı duyuruldu. Fransız haber portalı Franceinfo'nun Nantes Savcısı Pierre Sennes'den aldığı bilgilere göre, gözaltına alınan zanlı kilisenin gönüllü çalışanlarından biri.

Soruşturmayı yürüten savcılık, cuma akşamı katedralin kapılarını kilitlemekten sorumlu olduğu belirtilen şahsın kundaklamada bulunduğuna ya da yangına doğrudan sebebiyet verdiğine dair, şu an için bir delil bulunmadığını bildirdi.

Cumartesi günü çıkan yangın katedralinin farklı bölümlerine zarar vermişti. Savcılık, yangının üç ayrı yerden çıktığının saptandığını belirterek, kundaklama ihtimali üzerinde duruyor. Fransa'nın batısındaki kentlerden Nantes'daki katedralin büyük orgu yangın sebebiyle tamamen kullanılamaz hale gelmiş durumda. Yüzden fazla itfaiye görevlisinin müdahale ettiği yangın, özellikle Fransa toplumunda akıllara 2019 yılındaki Notre-Dame Katedrali yangınını getirmişti.

Nantes'daki Saint-Pierre Katedrali'nin çatısı da, 1972 yılında çıkan bir yangında büyük hasar görmüş ve söz konusu katedralde onarım çalışmaları 13 yıl zaman almıştı.

dpa,AFP / ET,HT

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Nantes Katedrali'nde kundaklama şüphesi

Fransa’nın Nantes kentindeki Saint-Pierre Katedrali’nde yangın çıktı. Savcılık sabotaj ihtimali üzerinde durulduğunu açıkladı. Savcı yangının üç noktada çıkmasının tesadüf olamayacağını söyledi. (18.07.2020)  

Notre Dame'ın restorasyonu için tüm dünya seferber

Paris'in simgelerinden Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangında yapının çatısının ve kulesinin yerle bir olması sonrası yeniden yapılanma çalışmaları için tüm dünyadan destek geliyor. (16.04.2019)  

Notre Dame Katedrali'nde yangın

Paris'in simgelerinden Notre Dame Katedrali'nde henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye alevleri kontrol altına almaya çalışıyor. (15.04.2019)  

Benzer içerik

Frankreich Nantes | Großbrand in Kathedrale

Nantes Katedrali'nde kundaklama şüphesi 18.07.2020

Fransa’nın Nantes kentindeki Saint-Pierre Katedrali’nde yangın çıktı. Savcılık sabotaj ihtimali üzerinde durulduğunu açıkladı. Savcı yangının üç noktada çıkmasının tesadüf olamayacağını söyledi.

Paris Gelbwesten Protest Ausschreitungen Plünderungen

Macron Sarı Yelekliler’e karşı tavrını sertleştiriyor 17.03.2019

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkent Paris’te yaşanan şiddet olaylarının ardından Sarı Yelekliler’e karşı daha sert kararlar alınacağını duyurdu.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Josep Borrell

AB'den Washington'a sert "yaptırım" cevabı

ABD'nin Kuzey Akım 2 boru hattı projesine katılan şirketlere yaptırım uygulama tehdidine Borrell'den sert yanıt geldi: "Avrupa siyasetine Avrupa’da karar verilmeli."  

FOTO-GALERİ

Fußball Liverpool Trainer Jürgen Klopp (Getty Images/AFP/P. Ellis)

Jürgen Klopp: Liverpool'un başarısının sırrı

Alman Teknik Direktör Jürgen Klopp Liverpool'ün 30 yıllık şampiyonluk hayalini gerçekleştirdi.  