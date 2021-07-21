Mustafa Akıncı'dan Erdoğan'a "gecekondu" tepkisi

Kuzey Kıbrıs eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs ziyaretinde açıkladığı "külliye müjdesine" tepki gösterdi. Akıncı, Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs'a Cumhurbaşkanı Külliyesi inşa edileceğini açıklarken, mevcut binayı "İngiliz gecekondusu" olarak tanımlamasını Facebook hesabı üzerinden paylaştığı açıklama ile eleştirdi.

Akıncı, Cumhurbaşkanlığı ofisi olarak kullanılan binanın 1934 yılında yapıldığına ve tarihi önemi olan bu binanın hemen yanına da 1989 yılında yeni bir bina yapıldığına dikkat çekti. Ancak sonradan yapılan ikinci binanın, daha yeni olmasına karşın tehlikeli duruma gelmesi nedeniyle 2018 yılında yıktırılmak zorunda kaldığı bilgisini paylaşan Akıncı, "gecekondu" benzetmesi yapılan tarihi binanın ise halen ayakta kaldığını vurguladı.

Eski Cumhurbaşkanı, "Devletlerin itibarına gelince, binalarının ihtişamı ile ölçülmez" ifadesini kullanarak, devletlerin itibarının "demokrasi, özgürlükler, insan hakları, hukuk, adalete olan saygı ve yurttaşların refah düzeyi ile ölçüldüğünü" ifade etti.

Erdoğan'ın açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuzey Kıbrıs ziyareti sırasında daha önce vereceğini açıkladığı "müjde"yi şu sözlerle ilan etmişti:

"Bilindiği gibi KKTC Cumhurbaşkanlığının ne doğru dürüst bir cumhurbaşkanlığı binası veya külliyesi var veyahut da doğru dürüst bir parlamento binası var. Biz bunu KKTC'ye yakıştırmıyoruz" diyen Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı binası için "malum İngilizlere ait bir gecekondu" ifadesini kullandı."

Erdoğan içinde konuştuğu meclis binasını kastederek "Bir an önce şuralardan kurtulalım diyorum. Her şeyiyle şöyle muhteşem, ihtişamlı bir parlamento binamız olsun" diye konuşmuştu. Cumhurbaşkanı, mevcut binaların da müze haline getirilerek gelecek nesillere bırakılmasını istediklerini söylemişti.

DW / GA, HT

© Deutsche Welle Türkçe