  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Türkiye Ekonomisi
Ukrayna Savaşı
Musa Anter
Musa AnterFotoğraf: Privat
Hukuk ve AdaletTürkiye

Anter cinayeti davası zaman aşımına uğradı

47 dakika önce

Gazeteci ve yazar Musa Anter'in öldürülmesine ilişkin dava, zaman aşımı gerekçesiyle düştü.

https://www.dw.com/tr/musa-anter-cinayeti-davas%C4%B1-zaman-a%C5%9F%C4%B1m%C4%B1na-u%C4%9Frad%C4%B1/a-63197077

Gazeteci yazar Musa Anter'in, 20 Eylül 1992 tarihinde Diyarbakır'da öldürülmesine ilişkin davanın duruşması, zaman aşımı süresinin dolmasından bir gün sonra Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yapıldı.

Duruşmada Musa Anter'in oğlu Dicle Anter'in avukatı İnsan Hakları Derneği Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, bu davanın insanlığa karşı suç kapsamında olması gerektiği ve zaman aşımına uğramaması gerektiği yönündeki taleplerini yineledi.

Türkdoğan, aynı zamanda yurt dışında bulunan sanık Abdülkadir Aygan'ın ifadesinin istinabe yöntemiyle alınamamasında sorumluluğu bulunan Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı personeli hakkında da suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

Savcı, davanın zaman aşımı sınırını geçmesi nedeniyle düşmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, savcılık mütalaası doğrultusunda karar vererek davayı düşürdü.

Böylece 30 yıl önce işlenen cinayete ilişkin yargılama dosyası kapanmış oldu.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ve HDP Milletvekilleri Fatma Kurtulan, Kemal Peköz, Rıdvan Turan da duruşmayı, mahkeme salonunda izledi.

ANKA/TY,BK

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Savaşın sertleşmesi Türkiye'yi yol ayrımına iter mi?

Politika
1 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Türkiye'de bir plastik atık geri dönüşüm tesisi

Plastik geri dönüşüm raporu: "Sanki bizi zehirliyorlar"

Plastik geri dönüşüm raporu: "Sanki bizi zehirliyorlar"

Doğa ve Çevre
4 saat önce
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener, Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal, DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu

Altılı masada ortak liste hazırlığı

Altılı masada ortak liste hazırlığı

Politika
7 saat önce
Sedat Peker'in "basın danışmanı" olarak bilinen Emre Olur hafta sonunda Arnavutluk'tan Türkiye'ye getirildi.

Beş soruda Emre Olur soruşturması

Beş soruda Emre Olur soruşturması

Hukuk ve Adalet
12 saat önce
Avrupa Parlamentosu (AP)-TBMM Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Sergey Lagodinsky,

Lagodinsky: Siyasi mahkumlar serbest bırakılmalı

Lagodinsky: Siyasi mahkumlar serbest bırakılmalı

Politika
13 saat önce

Borsadaki düşüş durdu mu?

Borsadaki düşüş durdu mu?

Ekonomi
20 Eylül 2022
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Putin'in Asya'ya dönüşü başarılı olacak mı?

Putin'in Asya'ya dönüşü başarılı olacak mı?

Politika
20 Eylül 2022
Ana sayfaya dön