Anter cinayeti davası zaman aşımına uğradı

Gazeteci ve yazar Musa Anter'in öldürülmesine ilişkin dava, zaman aşımı gerekçesiyle düştü.

Hukuk ve Adalet

Gazeteci yazar Musa Anter'in, 20 Eylül 1992 tarihinde Diyarbakır'da öldürülmesine ilişkin davanın duruşması, zaman aşımı süresinin dolmasından bir gün sonra Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yapıldı.

Duruşmada Musa Anter'in oğlu Dicle Anter'in avukatı İnsan Hakları Derneği Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, bu davanın insanlığa karşı suç kapsamında olması gerektiği ve zaman aşımına uğramaması gerektiği yönündeki taleplerini yineledi.

Türkdoğan, aynı zamanda yurt dışında bulunan sanık Abdülkadir Aygan'ın ifadesinin istinabe yöntemiyle alınamamasında sorumluluğu bulunan Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı personeli hakkında da suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

Savcı, davanın zaman aşımı sınırını geçmesi nedeniyle düşmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, savcılık mütalaası doğrultusunda karar vererek davayı düşürdü.

Böylece 30 yıl önce işlenen cinayete ilişkin yargılama dosyası kapanmış oldu.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ve HDP Milletvekilleri Fatma Kurtulan, Kemal Peköz, Rıdvan Turan da duruşmayı, mahkeme salonunda izledi.

ANKA/TY,BK