 Muharrem İnce: Kısa süre içerisinde istifa edeceğim | TÜRKİYE | DW | 31.01.2021

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TÜRKİYE

Muharrem İnce: Kısa süre içerisinde istifa edeceğim

Yeni bir parti kurma hazırlığı içinde olan Muharrem İnce, kuracağı partiye CHP'den istifa eden üç milletvekilinin katılacağına işaret etti. CHP'li İnce, "Ben de çok kısa süre içerisinde istifa edeceğim" dedi.

Muharrem İnce, Türkische Politiker aus CHP

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yalova eski Milletvekili Muharrem İnce, partisinden yakında istifa edeceği belirtirken, CHP'den istifa eden Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel'in kuracağı partiye katılacağı mesajını verdi.

"Memleket Hareketi" başlatan ve parti kurma çalışmalarını sürdüren Muharrem İnce, Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Milletvekilleri Çelebi, Aksoy ve Özel'in istifasının ardından CHP yönetiminden gelen eleştirilere tepki gösteren İnce, "partide demokrasi kalmadığını" savundu. İnce, "Kendi içinde demokrasiyi yok etmişsin. Sen bu ülkeye nasıl demokrasi getireceksin. Kim inanır sana, kendi içinde tek adam olmuşsun.Ön seçimi kaldırmışsan, grup başkanvekilliği seçimini kaldırmışsan, tek adaylı kongreler yapmışsan, 950 imza toplayıp 750 oy almışsan, insanlara baskı kurmuşsan nasıl sen Türkiye'ye demokrasiyi getireceksin" ifadelerini kullandı.

Parti kurma çalışmaları hakkında bilgi veren Muharrem İnce, tüzüğün hazırlandığını, program üzerindeki çalışmaların da devam ettiğini söyledi. Yakında çalışmalarını kamuoyuna açıklayacaklarını söyleyen İnce, "Biz birkaç milletvekillik bir parti kurma derdinde değiliz. Biz 50 artı biri alan,  Türkiye'nin önünü açan ve demokrasiyi getiren bir siyasal oluşumun peşindeyiz" dedi. İnce, "Önümüzde ki süreçte yüzde 50 artı biri alacak bir siyasi yapı oluşturacağız" ifadesini kullandı.  

Parti kurma çalışmaları konusunda "pek çok arkadaşımla görüşüyorum ama isimler üzerinden bir tartışmaya girmem doğru olmaz" diyen Muharrem İnce, "Ben de çok kısa süre içerisinde istifa edeceğim" şeklinde konuştu.

Muharrem İnce CHP'den istifa eden üç milletvekilinin kuracağı partiye geçip geçmeyeceğine ilişkin soruya ise "evet" yanıtını verdi.

Muharrem İnce, 4 Eylül'de "Bin Memleket Hareketi"ni Sivas'ta başlatmış, "ülkenin geleceğinden kaygı duyanlarız" demişti. İnce, 2018 yılındaki seçimlerde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olmuştu.

Video izle 05:58

İnce'nin başlatacağı hareket hakkında vatandaş ne düşünüyor?

DHA/JD,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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Muharrem İnce'nin başlatacağı harekete kim ne diyor?

Muharrem İnce’nin başlatacağı “Bin Günde Memleket” hareketinin halkta çok destekçi bulamayacağı ancak siyaset labirentinde AKP’nin işine yarayacağı ve dengeleri değiştirmek için kullanılabileceği yorumları yapılıyor.  

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