CHP'den istifalara "Saray operasyonu" tepkisi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İzmir, Karabük ve Yalova milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel'in istifası sonrasında TBMM'de düzenlediği basın toplantısında sert ifadeler kullandı.

Üç milletvekilinin istifalarını açıklarken kullandıkları ifadelere atıfla, "Bir başka oluşuma katılmak için yapılan kişisel tercihler ve geleceğe yönelik kişisel ikbal taleplerinin, düne kadar görev yapılan siyasi partiye ve onun mücadelesine olanca zararı vererek ayrılmaya dönüşen ifadeleri üzgünce takip ettik” diyen Özel, “Dün olduğumuzdan bugün daha kararlıyız. Bugün yaşananların Saray tarafından ve tek adam rejiminin devamı için her şeyi göze alanlar tarafından nasıl takip edildiğini dikkatle görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasına atıfla "Bir bakanın istifasını 22 saat altyazıda dahi vermeyen kanalların, milletvekili istifasını canlı yayında yayınlıyor olmalarının bir anlamı vardır. Biz de bunu çok dikkatle takip ettik ve not ettik" diyen Özel, "Saray operasyonları CHP'yi yolundan döndüremeyecektir. Hep birlikte kararlılıkla iktidara doğru yürüyeceğiz" şeklinde konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel

Üç vekilin Muharrem İnce’nin Memleket Hareketi’ne katılacağı yönünde iddialar bulunuyordu. Milletvekilleri, bugün TBMM'de istifalarını duyurdukları toplantıda bundan sonra izleyecekleri yol haritasına dair bilgi ise vermedi.

Çelebi'den parti yönetimine sert eleştiriler

Toplantıda İzmir milletvekili Çelebi, parti yönetimiyle görüşmelerin sonuç vermediğini belirterek " İktidarın çöplüğünde yeni dostlar ararken, partili evlatlarını dışlayan CHP’ye geldik. Atatürk demekten imtina eden CHP’ye geldik. Hem demokrasi vaat edip hem itaat eden anlayışı hakim kılanlara, Atatürk’ü soykırımcı olarak gören HDP’ye ses çıkaramayan yöneticilere, Atatürk ile ordu ile milli değerlerimiz ile ilgili hadsizce konuşan danışman bozuntularına ses çıkaramayan kimi vekillere, kumpaslarla dizayn edilmiş kurultaylara, fikir özgürlüğünün kalesi partiden parti yönetiminden farklı düşüneni ötekileştiren CHP’ye geldik” gibi ifadeler kullanmıştı.

Yalova milletvekili Özcan Özel de "Atatürk ile sorunu olanların görevden alınması, büyük CHP için birliğin sağlanması, birinci parti olmak için çaba harcanması, HDP yönetimiyle sınır koyulması" gibi taleplerde bulunduklarını ve önerilere hiçbir yanıt alamadıklarını belirterek "Israrlarımıza rağmen birlikteliği sağlayamadık" dedi.

Karabük milletvekili Hüseyin Avni Aksoy da, “Düşüncelerimiz hiç ciddiye alınmadı" diye konuştu.

10 Aralık'taki mektup

Mehmet Ali Çelebi ile Hüseyin Avni Aksoy, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdardoğlu’na CHP yönetimine ilişkin eleştirilerini 10 Aralık'ta üç sayfalık bir mektup göndererek eleştirmişti. Kemal Kılıçdaroğlu, Salı günü grup toplantısının ardından üç vekili makamında kabul etmişti.

Mehmet Ali Çelebi ve Hüseyin Avni Aksoy'un imzasını taşıyan ve CHP yönetimine hitaben yazılan 10 Aralık tarihli mektupta, ittifak arayışları, HDP ile ilişkiler, parti içinde "marjinal 2.Cumhuriyetçi unsurların" ağırlığı, parti içi demokraside eksiklikler gibi eleştiriler gündeme getirilmişti.

AFP/BK,SSB

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