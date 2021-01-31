 Muharrem İnce CHP′den ayrılıyor | TÜRKİYE | DW | 08.02.2021

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TÜRKİYE

Muharrem İnce CHP'den ayrılıyor

Yeni parti kurma hazırlıkları yapan Muharrem İnce, CHP ile yolları ayırma kararı aldığını açıkladı. İnce, "ABD'den demokrasi dilenenlerle yollarımı ayırıyorum" dedi.

Muharrem İnce, CHP'den istifa edeceğini açıkladı

Muharrem İnce, CHP'den istifa edeceğini açıkladı

Bin Günde Memleket Hareketi adlı bir oluşum başlatan ve yeni parti kurma hazırlığı içinde olan Muharrem İnce, bugün Ankara'da bir basın toplantısı düzenleyerek CHP'den ayrılma kararını gazetecilere duyurdu.

CHP'ye sert eleştirilen yönelten İnce, Atatürk'ün kurduğu CHP'nin kendi ilkelerinden uzaklaştığını ve partide ideolojik savrulmalar yaşandığını belirterek "ABD’den demokrasi dilenenlerle yolumu ayırıyorum. 'Mustafa Kemal' deyip, 'Mustafa Kemal Atatürk diyemeyenlerle' yolumu ayırıyorum. Sahte CHP'li olanlarla yolumu ayırıyorum. FETÖ'cüleri, Sorosçuları koruyanlarla yolumu ayırıyorum" ifadelerini kullandı.

Partinin tabanı ile yönetimi arasında büyük uçurum meydana geldiğini söyleyen İnce, geçtiğimiz haftalarda CHP'den istifa eden İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel'in de partiye katılacağına dikkat çekti.

"Hedef yüzde 50+1"

Yeni bir yola çıktıklarını ve hedeflerinin "yüzde 50+1 olduğunu" da sözlerine ekleyen İnce, parti kurulunca TBMM'de İYİ Parti'den sonra en çok vekili olan grup olacaklarını ifade etti.

E-Devlet üzerinden istifasını sunacağını ve gerekçesini de daha sonra yazılı olarak açıklayacağını kaydeden İnce, "Biz üçüncü bir yol sunuyoruz insanların önüne. Alternatif çözüm üretemeyen bir muhalefet Türkiye'nin kaderi bu olamaz. Türkiye sahipsiz değildir, çözüm vardır umut vardır büyük sorunlar köhnemiş yöntemlerle çözülemez. Biz Türkiye'ye bir fırsat bir çıkış yolu bir seçenek olacağız" şeklinde konuştu.

Erdoğan'a istifa çağrısı

CHP'yi Boğaziçi eylemlerindeki tutumu nedeniyle de eleştiren İnce, Erdoğan'ın "Yürekleri yetse Cumhurbaşkanı'na da istifa diyecekler" şeklindeki açıklamasına da değindi. İnce, Erdoğan'ın açıklamasıyla ilgili olarak "Acaba muhalefet bir şey diyecek mi diye bekledim, muhalefetten tık yok. Milyonlarca yüreği yeten bir insan var bu toplumda. Ben onların sözcüsü olarak diyorum ki: Evet, istifa etmelisin! Bu muhalefet diyemiyor bunu, meydan okuyamıyor" dedi.

DW/HS,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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