Muharrem İnce: 4 Eylül’de yola çıkıyorum

Cumhuriyet Halk Partili Muharrem İnce Ankara’da basın toplantısı düzenledi. Bir süredir CHP'den ayrılıp parti kuracağı spekülasyonlar yapılan İnce sözlerine "Bilen de bilmeyen de konuştu, bir tek Muharrem İnce konuşmadı. Şimdi Muharrem İnce konuşacak" diyerek başladı.

Konuşmasında cumhurbaşkanlığı sistemini ve iktidarın politikalarını eleştiren İnce, Türkiye'de hem iktidar hem muhalefet sorunu olduğunu söyledi. "Türkiye'yi bu noktaya lider partileri getirmiştir" diyen İnce, "Siyasi partilerin işleyişinde demokrasi kalmamıştır. Ne yazık ki bu kötü gidişattan CHP de nasibini almıştır. CHP’de ilk kez meclis grup başkanvekilleri genel başkan tarafından atanıyor. Seçimle gelmiyor" diyerek partisini eleştirdi.

"Tek adam muhalefeti sorunları çözemez"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu da eleştiren İnce, "Kurultay iradesini de tanımayan bir genel başkan var artık" yorumunu yaptı. İnce şöyle devam etti: "Türkiye'nin sorunlarını ne tek adam iktidarı ne tek adam muhalefeti çözebilir. Ben gidersem ülke dağılır diyenlerle ben gidersem parti dağılır diyenlerin ortak noktaları oturdukları koltuklara duydukları aşktır. İşler kötüye giderken kendi hatalarını dış mihraklara bağlayanlarla kendileri gibi düşünmeyenlere sarayın adamı diyip ihanetle suçlayanlar aynı yolun yolcusudur."

Memleket Hareketi

"Biz Türkiye'ye bir seçenek sunuyoruz" diyen İnce, "Bizim başlattığımız hareket bir muhalefet hareketi değildir, parti içi muhalefet hareketi hiç değildir. Amacımız umutsuzluğu karamsarlığı yok etmek ve bir çıkış yolu göstermektir" ifadelerini kullandı.

"Bugün başlattığımız hareketin adı 1000 günde memleket hareketidir" diyen İnce, "Bu hareketin kadrosu alanında uzman, Türkiye sorunlarına kafa yoran ve çözüm üreten kişilerden oluşmaktadır. Önümüzdeki günlerde bu kadro ile karşınıza çıkacağız. Zafer hazırlanmaktır. Kadromuzla, söylemimizle, milletimizle zafere hazırlanıyoruz. Bu hareket gücünü de finansmanını da yönünü de milletten alacaktır" diye konuştu.

"Atatürk düşmanları olmayacak"

Türkiye hiç haketmediği sıkıntılarla boğuşuyorken yola çıkmanın tam zamanı olduğunu söleyen İnce, "4 Eylül'de Sivas Kongresi'nin yıldönümünde Sivas'ta olacağız. 4 Eylül'de memleket hareketini hep birlikte başlatacağız. 1000 Günde Memleket hareketinin yol göstericisi bu toprakların en büyük devrimcisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olacaktır" dedi.

Hareketin içinde "Asla Atatürk düşmanları olmayacak" vurgusu yapan İnce, "Hareket aklı ve bilimi esas alacaktır. Irk, dil, din, mezhep, cinsiyet ayrımına şiddetle karşı çıkacaktır" dedi.

"Yüreğimi açarak Kürt vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum"

CHP'nin yerel seçimlerde çok başarılı olduğunu söyleyen İnce, "Ama unutmayın İstanbul’u, Ankara’yı, Adana’yı, Mersin’i, Hatay’ı bize Kürt vatandaşlarımız kazandırdı. HDP’liler kazandırdı, onlar destek verdi, aday çıkarmadı" dedi. Buna rağmen CHP’nin seçimden sonra "Kürt vatandaşlara yüreğini açarak teşekkür etmediğini" söyleyen İnce, "Ben yüreğimi açarak teşekkür ediyorum Kürt vatandaşlarımıza" dedi.

"Millet İttifakı’nın içerisindeyim"

Kendisine yöneltilen oyları böldüğü yorumlarına karşı çıkan İnce, “Millet ittifakının içerisindeyim. Oyları bölmüyorum. Futbolun kurallarıyla basketbol oynayamazsınız. Parlementer sistem başkadır. 50+1 başkadır. Bölme parlamenter sistemde olur. Bu sistemde ittifaklar varken bölme diye bir şey olmaz” dedi.

"İftira atanlar CHP’deki rant baronları"

Cumhurbaşkanı’nın kendisini desteklediği iddialarına da yanıt veren ince, “Erdoğan, AKP ve MHP oylarından daha az oy aldı. O oylar bana geldi. Yani ben AKP’den ve MHP’den oy alabilme ihtimali olan bir adamım. Dolayısıyla Millet İttifakı’nın da içinde olduğuma göre sarayın beni desteklemesi mümkün ve mantıklı değildir. O piyasada saray bunu destekliyor diyenler, CHP içerisindeki rant baronlarıdır. Kendi düzenleri bozulmasın diye bana atılan itiraflardır bunlar. Ben Erdoğan’ın yerinde olsam Muharrem İnce’yi desteklemem. Dolayısıyla bu bir palavradan ibarettir” diye konuştu.

DW / DBN, EC

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