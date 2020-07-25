CHP’nin yeni vitrini: Delege

Kemal Kılıçdaroğlu’nun tek aday olarak girip yeniden genel başkan seçildiği CHP 37. Olağan Genel Kurultayı’nda parti vitrini olarak bilinen Parti Meclisi (PM) seçimlerinde kıran kırana yarış yaşandı.

Yüksek Disiplin Kurulu için 47, Parti Meclisi için 222 aday çıktı. Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun geleneksel uygulamanın dışına çıkıp 52 kişilik bir anahtar liste hazırlamak yerine 80 kişilik bir liste hazırlaması kurultay kulislerinde "Genel başkanlık için yaşanan gerilim bitirilmek isteniyor. Parti meclisinde tercih delegeye bırakıldı" şeklinde yorumlandı.

Kılıçdaroğlu’nun 80 kişilik anahtar listesinin belli olmasının ardından, Ankara Bilkent Odeon’da gerçekleştirilen kurultayın her köşesinde delegelerden oy toplamak için hummalı çalışmalar yürütüldü.

Muhaliflerin üç ayrı liste çıkartıp, daha sonra "Mavi Liste" adını verdikleri listeyle oy toplamaya çalıştığı kurultayda, daha önce cumhurbaşkanlığı adayı olan Muharrem İnce ile genel başkanlık yarışında aday olmak isteyen İlhan Cihaner PM için adaylık başvurusu yapmadı.

Anahtar listesine tüm Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerini alan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, "Fetö’ye yardım" suçlamasıyla cezaevinde yatan ve daha sonra tahliye olan Eren Erdem, eski İzmir Milletvekili Erdal Aksünger ve Cihaner’i destekleyen İstanbul Milletvekili Ali Şeker’in de aralarında bulunduğu 25 PM üyesini ise liste dışı bıraktı.

Kılıçdaroğlu ilk kez başörtülü bir ismi, İstanbul delegesi olan 27 yaşındaki avukat Sevgi Kılıç'ı da PM listesine aldı. 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Esra Dirican ise en genç PM adayı oldu.

Oy sayımı sabaha kadar sürdü

Delegeler, 52 Parti Meclisi (PM) üyesi ile 15 kişiden oluşan Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyesi ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından aday gösterilen 12 kişilik Bilim Kültür ve Sanat Platformu’nun (BKSP) 8 üyesini belirlemek için oy kullanırken, oy sayımı sabaha kadar sürdü.

Sayım sonrasında Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak 982 oyla PM seçiminde ilk sırada yer aldı. Öztrak’ı Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu 862 oyla, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ise 855 oyla izledi.

Eski CHP İzmir İl Başkanı Rıfat Turuntay Nalbantoğlu 848 oy alırken, Genel Başkan Yardımcılarından Oğuz Kaan Salıcı’ya 844, Onursal Adıgüzel’e ise 836 oy çıktı. Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesindeki Erdoğan Toprak 819, Umut Akdoğan 830, Kılıçdaroğlu’nun danışmanlarından Deniz Demir 825, Selin Sayek Böke de 794 oy aldı.

Kılıçdaroğlu’nun listesini deldiler

Kılıçdaroğlu’nun anahtar listede yer vermediği Elazığ Milletvekili Gürsel Erol 824, PM üyesi Eren Erdem 637, eski milletvekilleri Müslim Sarı 592, Gaye Usluer 661 ve Gökhan Günaydın 641 oy alarak Kılıçdaroğlu’nun listesini delen 4 isim oldu. Kılıçdaroğlu’nun listesine almadığı Aylin Nazlıaka bireysel başvurusu sonrasında 515 delegenin oyunu aldı. Onun da PM’ye girmesi bekleniyor.

Yunus Emre, Dr. Aylin Yaman, Fethi Açıkel, Burhan Şenatalar, Prof. Dr. Ali Rıza Erbay, Lale Karabıyık, Yüksel Taşkın ve Ayşe Eser Danışoğlu da Bilim Kültür ve Sanat Platformu'ndan PM üyesi oldu. Sanatçı Onur Akın ise 777 oy almasına rağmen cinsiyet kotası nedeniyle Ayşe Eser Danışoğlu PM'ye girdi.

Yeni tüzük gereği, yüzde 33 cinsiyet, yüzde 20 gençlik kotası ilk kez uygulanıyor. Bu nedenle PM'nin en az yarısı kadın ve gençlerden oluşacak. Kesin sonuçlar cinsiyet ve kadın kotası uygulandıktan sonra ilan edilecek.

DW / HK,ET

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