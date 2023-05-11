Muharrem İnce cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce,cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Partisinin parti meclis toplantısı sonrası basına bir açıklama yapan İnce "En son geldikleri nokta: O çekilemez. 'Saraydan para aldı, parayı geri mi ödeyecek' diye soranlar var. Adaylıktan çekiliyorum. Bunu memleketim için yapıyorum" dedi.

"Türkiye'ye üçüncü bir seçenek önerdim. Ne Cumhur ne Millet tek yol Memleket, dedim. Ne sağdan ne soldan Atatürk'ün yolundan, dedim. Bir kanal açmaya çalıştım. Bu kanalı başaramadık" diyen İnce "Bahaneleri kalmasın. Yoksa seçimi kaybettiklerinde, seçimin sabahı bütün suçu bize atacaklar. Hiçbir bahaneleri kalmasın. Memleket Partisi'ne her evden bir oy istiyorum, Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekiliyorum" ifadelerini kullandı.

İnce cumhurbaşkanlığı yarışında herhangi bir aday lehine çekildiğini ifade etmedi.

"Son 45 günde yaşadığımı 45 yılda yaşamadım"

40 yılın uzun süredir siyasetin içinde mücadele ettiğini belirten Muharrem İnce "Bu son 45 günde yaşadığımı 45 yılda yaşamadım" dedi.

Hakkındaki görüntülerin "porno sitelerinden" alındığını ve montaj olduğunu söyleyen İnce "Ama ne yazık ki Türkiye'de bunu paylaşanlar var" ifadesini kullandı. İnce konunun özel hayatın gizliliğiyle ilgisi olmadığını belirterek "Bu özel hayat filan değil, bu iftira" diye konuştu.

İnce "Türkiye Cumhuriyeti devleti benim itibarımı koruyamamıştır. Bir yurttaşın, bir cumhurbaşkanı adayının itibarını korumakla görevlidir" dedi.

Başsavcılık İnce'nin tweeti üzerine soruşturma başlattı

Muharrem İnce'nin basın açıklaması öncesinde savcılık konuyla ilgili soruşturma başlattı.

İnce, hakkındaki kaset iddialarıyla ilgili olarak Çarşamba günü sosyal medya hesabından bir açıklama yapmıştı. İnce açıklamasında "45 gündür sahte dekontlarla, sahte belgelerle, sahte videolarla iftira atan ve algı operasyonu yapan FETÖ'cülere karşı bu ülkenin gazetecileri neredesiniz? Savcıları neredesiniz? Bu aşağılık terörüstlerin kumpaslarından medet umanlar, bunları yayanlar, bunlara inananlar; kumpas davaları döneminde yaşananları hatırlamıyor musunuz? Bu aşağılık teröristlerle ömrümün sonuna kadar mücadele edeceğim" ifadelerini kullanmıştı.

Bu ifadelerin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Açıklamada İnce'nin Tweet'ine yer verilerek "Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından söz konusu sosyal medya paylaşımında iddia edilen konulara ilişkin olarak işin gerçeğinin araştırılması amacıyla şüpheliler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda düzenlenen şantaj, tehdit ve belgede sahtecilik suçlarından 2023/107442 soruşturma numaralı dosya ile resen soruşturmaya başlanılmıştır" denildi.

DW / EC, JD