Muhalif Rus politikacı Aleksey Navalni öldü

Rusya'da yıllardır Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı mücadele veren muhalif siyasetçi Aleksey Navalni'nin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Geçen yıl Aralık ayında, nakledildiği kutup bölgesindeki cezaevinin yönetiminden yapılan açıklamada, 47 yaşındaki Navalni'nin öldüğü belirtildi. Söz konusu açıklamada, ölüm sebebinin araştırıldığı kaydedildi.

Kremlin'e muhalif tutumuyla bilenen Navalni, geçen yıl Ağustos ayında "aşırıcılık" suçlamasıyla 19 yıl daha hapis cezasına çarptırılmıştı. Navalni'nin nakledildiği ceza kolonisine, genellikle müebbet hapis cezasına çarptırılanlar ile çok tehlikeli olarak değerlendirilen mahkumlar gönderiliyordu.

Reuters / ET,HT

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