Muhalefetin yönetimindeki projelere onay engeli

Başkan Tunç Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin planladığı Buca Metrosu'nun ihalesinin yargı tarafından iptal edilmesi tartışma yarattı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Şubat'ta temel atma törenini gerçekleştirdiği ve "tarihin en büyük yatırımı" olarak duyurduğu Buca Metrosu'nun ihalesinin kısa sürede iptali, gözleri muhalefetin yönettiği belediyelerin engellenen proje ve hizmetlerine çevirdi.

Daha önce de başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere muhalif belediyelerin birçok proje ve hizmeti, onay sürecine katılmıştı. Projeler, iktidar tarafından gerekli onaylar verilmediği için yapılamıyor. Bu engellemeler; Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıklardan beklenen kredi onaylarının çıkmaması, Belediye Meclisi'ne getirilen tekliflerin reddedilmesi ile belediyenin yetkilerinin veya taşınmazlarının başka kurumlara devredilmesi şeklinde gerçekleşiyor.

Belediyenin bazı taşınmaz ve yetkilerinin başka kurumlara devredilmesiyle gelir kaybı yaşandı. Engellenen projeler arasında metro çalışmaları başı çekiyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş

Belediyelerin hangi projeleri engellendi?

Engellenen projelerden biri Ankara'da. Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin pandemi sürecinde ihtiyaç sahiplerine dağıtmak için topladığı 3,5 milyon TL'lik yardım parasına İçişleri Bakanlığı blokaj koydu. Belediye, bu parayı halen geri alamadı.

Yine belediye, reklam ilanı için kentteki açık hava ilan panosu ile otobüs durağının 10 yıllık süreyle kiraya verilmesini önerdi. AKP ve MHP'nin çoğunlukta olduğu Belediye Meclisi, ayda 2,5 milyon TL kaynak oluşturacak talebi reddetti.

Dikimevi-Natoyolu Metrosu projesi tamamlanarak geçen ay Ulaştırma Bakanlığı'na onay için gönderildi. Henüz, bakanlık projeyi onaylamadı.

İzmir'de deprem kredisi bir yıldır bekliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de merkezi yönetim tarafından reddedilerek veya izin-onay süreçleri geciktirilerek engellenen birçok projesi kayıtlara geçti. Bunların başında, İzmir depreminde hasar gören binaların dönüşümü için Dünya Bankası'ndan alınacak 340 milyon dolarlık krediye Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bir yıldır onay vermemesi geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kentin artan mezarlık ihtiyacını karşılamak için 7 ilçede planlanan 12 mezarlık alanı için istenilen tahsisleri beş yıldır bekletiyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, İzmirlilere günübirlik ekonomik tatil imkânı sunulan Urla'daki Yassıcaada Tesisleri'nin biten kira sözleşmesini yenileme talebine 3 yıldır yanıt vermedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer

Bostanlı Vapur İskelesi'nin yanındaki Balıkçı Barınağı'nın bir kısmının vapurlar için yanaşma yeri olarak kullanılmasına izin verilmedi.

Menderes'te yapılacak çevre tesisine 2 yıldır onay gelmedi.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, Akıllı Trafik Sistemi projesi kapsamında 100 adet ambulansa sinyalize kavşaklarda öncelik sistemi kurulması için izin vermedi.

İstanbul'da hangi projeler engellendi?

Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İstanbul Büyükşehir Bediyesi ise bu engellemeleri 37 başlıkta topladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, belediyenin 300 metrobüs alımı için beklediği onayı henüz vermedi.

Belediye Meclisi, 8 metro inşaatı için istenen dış kredi talebini bir yıla yakındır bekletiyor. İstanbul'daki bazı metro hatları için Hazine'ye yapılan 301 milyon euroluk bono tahvil ihracı başvurusuna cevap verilmedi. İstanbul Belediyesi'ne kimi yatırımları için kamu bankalarından istediği kredi talebine olumlu yanıt gelmedi.

Belediyenin yoksullara dağıtmak üzere topladığı 6.2 milyon TL'lil bağışına el konuldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu

İBB'nin taşınmazları da devredildi

İBB'nin arasında Galata Kulesi'nin de yer aldığı 54 taşınmazı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi. Bunun dışında 84 taşınmaz ise ilçe belediyelerine verildi. Taksim Gezi Parkı, Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı'na geçti.

Havaalanı yolcu taşımacılığı işi belediyeden alınarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredildi. İstanbul'a 6 bin yeni taksi teklifi UKOME'de defalarca reddedildi. AVM'lere ruhsat verme yetkisi büyükşehir belediyelerinden alınarak ilçe belediyelerine verildi.

Adana'da metro yapımına onay verilmedi

Adana Büyükşehir Belideyesi'nin Adana Metrosu'nun 2. Etabı'na Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onay verilmedi. Metro projesi, 2022 yatırım programına alınmadı.

Mersin'de metro için kredi onayı bekleniyor

Mersin'de Büyükşehir Belediyesi'nin 2022 yatırım programına giren metro projesi için beklediği 900 milyon TL'lik kredi onayı Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na takıldı. Mersin'de yine çöp depolama için Milli Emlak'tan istenen arazi tahsisleri gerçekleşmedi.

Alican Uludağ

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