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Fotoğraf: ANKA
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Muhalefetin altılı masasında "tweet" krizi

Eray Görgülü
2 saat önce

Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'ın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili AKP dönemini işaret eden Twitter paylaşımı altılı masada krize neden oldu. Gelecek Partisi, genel başkan yardımcıları düzeyinde tepkisini iletti.

https://www.dw.com/tr/muhalefetin-alt%C4%B1l%C4%B1-masas%C4%B1nda-tweet-krizi/a-61477742

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışmasını tamamlayan ve seçim sonrası sürecin yol haritası için toplantılarına devam eden muhalefet partisi liderlerinin 24 Nisan'daki buluşması öncesinde "tweet" krizi yaşandığı ortaya çıktı.

Krize neden olan süreç ise Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın 10 Nisan Pazar günü yaptığı Twitter paylaşımı ile başladı. Uysal, paylaşımında Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili üç kriter sıralamış ve bu kriterler arasında "20 yıllık AKP döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak" ifadesini kullanmıştı.

"Abdullah Gül ve Haşim Kılıç kastedildi"

Bu ifade AKP hükümetinin başbakanlığını yapmış olan Ahmet Davutoğlu'nun genel başkanı olduğu Gelecek Partisi'nde rahatsızlığa neden oldu. DW Türkçe'nin edindiği bilgiye göre, Gelecek Partisi tepkisini genel başkan yardımcısı düzeyinde gösterdi.

Partinin bu konudaki tepkisi Demokrat Parti genel başkan yardımcılarına telefonla iletildi. Uysal'ın yanıtını Gelecek Partisi'ne ileten Demokrat Parti yetkilileri, söz konusu ifade ile Abdullah Gül ve Haşim Kılıç gibi isimlerin kastedildiğini iletti. Demokrat Parti'den verilen yanıtta, "İkinci bir Ekmeleddin İhsanoğlu vakasına izin verilmemeli. Altılı masanın birliktelik ruhuna aykırı bir tutum içinde olunmaması" gerektiği de aktarıldı.

"Maksadını aşan bir cümle"

Gelecek Partisi içerisinde de "Maksadını aşan bir cümle. Bizimle alakalı olmasa bile o şekilde anlaşılabileceğinin düşünülmesi gerekirdi" yorumları yapıldı.

Parti içinde yapılan değerlendirmelerde "24 Nisan'daki toplantı öncesinde böyle bir söylemde bulunulmaması gerekirdi. Gereksiz şekilde gündem oldu" görüşününün dile getirildiği öğrenidi.

Uysal ikinci bir paylaşım yaptı

İki parti arasında görüşmeler sürerken kulislerde DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun 24 Nisan'daki yemeğe katılmayabileceği konuşulmaya başlandı.

Bu iddialar üzerine Gültekin Uysal'dan dün konuyla ilgili yeni bir paylaşım geldi. Uysal, "Bu konuya dair ifadelerimin farklı mecralarda maksadım dışında yorumlandığını üzülerek gözlemliyorum. Kast ettiğim kişiler açıkça Beştepe etrafında kümelenmiş dar çıkar gruplarıdır. Ortak bir yaşam inşaası için altılı masa etrafında bir araya gelmiş partiler/liderler değildir" ifadesini kullandı.

Baş başa görüşmeler bekleniyor

Demokrat Parti yetkililerinden edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret eden Uysal'ın 24 Nisan'daki buluşma öncesinde baş başa görüşmelere devam edeceği öğrenildi. Uysal'ın önümüzdeki hafta, 24 Nisan buluşması için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etmesi bekleniyor.

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