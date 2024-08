Muhalefet TBMM'yi Can Atalay için toplantıya çağırıyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay ile ilgili kararının ardından, TBMM'nin olağanüstü toplanması talebiyle hazırlanan ortak dilekçeyi Cuma günü TBMM Başkanlığı'na sunacaklarını açıkladı.

Ortak dilekçenin TBMM Başkanlığı'na sunulmasının ardından muhalefet partileri temsilcilerinin Meclis'te basın açıklaması yapacağı bildirildi.

AYM geçen hafta aldığı kararda, TİP Milletvekili Atalay'ın, TBMM Genel Kurulu'nda Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararı okunarak milletvekilliğinin düşürülmesi ile fiili (de facto) bir durum oluşturulduğuna hükmetmiş ve "Bu fiili durum hakkında Anayasa Mahkemesi'nce karar verilmesi mümkün değildir" ifadesini kullanmıştı. Mahkeme, "Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesinin yok hükmünde olduğunun tespiti ve Anayasa'nın 85. maddesi uyarınca iptali talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına" hükmetmişti.

CHP 2 Şubat tarihinde Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğunun tespiti ve iptali için AYM'ye başvuruda bulunmuştu.

Baş-Kurtulmuş görüşmesi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Türkiye İşçi Partisi (TİP) heyeti arasında bugün Can Atalay'ın durumu ile ilgili bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşme sonrası açıklama yapan TİP Genel Başkanı Erkan Baş, "Bizim beklentimiz 15 Ağustos'ta Mahmut Abbas'ın konuşma yapacağı toplantıdan önce Meclis'in toplanması. AYM'nin bu kararı varken, bu karar hiç yokmuş gibi Meclis'in başka bir gündemle toplanmasını doğru bulmadığımızı ifade ettik" dedi.

TBMM Başkanlığı'ndaki görüşmeye TİP Genel Başkanı Erkan Baş, TİP Sözcüsü Sera Kadıgil ve İstanbul Milletvekili Ahmet Şık katıldı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Can Atalay hakkında verilen AYM kararının ardından TİP heyetinin taleplerini dinledi. TİP Genel Başkanı Erkan Baş ve beraberindeki heyet görüşme sonrası basın açıklaması yaptı.

"Görüşmemizin tek konusu Can Atalay'dı"

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Numan Kurtulmuş ile yapılan görüşmenin ardından yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

"Görüşmemizin tek konusu Hatay Milletvekilimiz Can Atalay ile ilgili Anayasa Mahkemesi'nin verdiği son karar. Bu karar TBMM'de gerçekleştirilen işlemin yok hükmünde olduğuna karar verdi ve Can Atalay'ın Hatay milletvekili olduğunu bize bir kez daha teyit etti. Bizim talebimiz, beklentimiz bir an önce Can Atalay'ın kaydının Meclis kütüğüne yapılması. (...) CHP, DEM, Saadet ve Gelecek Partisi grupları, DEVA Partisi, EMEP milletvekilleri bizim olağanüstü toplantı çağrımıza destek vereceklerini belirttiler."

"Yarın olağanüstü toplanma dilekçemizi ileteceğiz"

"Can Atalay'ın milletvekili olduğunun bir kez daha tescil edilmesiyle beraber tahliye edilmesinin yolunun açılmasını" ve "tahliye sonrasında ise yemin ederek görevine başlamasını" istediklerini dile getiren Baş, "Başvuruyu yarın öğlen saatlerinde yapacağız. Bize gelen bilgi, İYİ Parti'nin imza vermeyeceği ama olağanüstü toplantıya bütün milletvekilleriyle katılacağı doğrultusunda. Dolayısıyla tüm muhalefet güçlerinin birlikte hareket ettiği, tutum aldığı değerlendirmesi yanlış olmaz" dedi.

Bir gazetecinin "Meclis milletvekilliğinin düşürülmesine karar verdi. Bu aşamadan sonra Can Atalay'ın milletvekilliğine dönmesi mümkün mü?" sorusuna da yanıt veren Erkan Baş, "Meclis bir karar vermedi aslında. Yargıtay'ın olmayan bir kararı, hukuki olmayan bir karar Meclis'te okutuldu. Aslında o işlem yanlış bir işlem. Dolayısıyla AYM bizim o gün söylediğimiz şeyi karar altına almış oldu. Bu işlem yok hükmündedir diyor AYM. Dolayısıyla Can Atalay 14 Mayıs 2023'te milletvekili seçildikten sonra avukatları aracılığıyla yaptırdığı kayıt ile milletvekilliğine zaten başlamıştı. Şimdi o karar 'yok hükmündeyse' sadece bir kesinti yaratıldı demektir. Benzer Faruk Gergerlioğlu kararı var, Meclis hukuk bürosu bunlara çalışıyor" ifadelerini kullandı.

