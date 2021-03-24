Muhalefet Merkel için güven oylaması istedi

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve eyalet başbakanları, pazartesi günü düzenlenen korona zirvesinde Paskalya Bayramı döneminde ülkenin beş gün kapanmasına karar vermiş ve bu karara özellikle iş dünyasından yoğun tepki gelmişti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel

Tepkilerin artması üzerine bugün kapanma kararının iptal edildiğini duyuran ve ilk karardan dolayı vatandaşlardan özür dileyen Merkel ile hükümete tepkiler ise dinmedi. Muhalefetteki Hür Demokrat Parti (FDP) ve Sol Parti, Merkel'in salgınla ilgili yapılan yanlışların sonucuna katlanması gerektiğini savundu.

Kararın iptal edilmesini memnuniyetle karşıladığını belirten FDP Genel Başkanı Christian Lindner, ancak bununla birlikte Federal Meclis'te Merkel için güven oylaması yapılması çağrısında bulundu. Lindner, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Başbakan, koalisyonun kendisine olan desteğinden emin olamıyor. Bayan Merkel'e hükümetin hareket kabiliyetini test etmek için parlamentoda bir güven oylamasına gitmesi tavsiye olunur" ifadelerini kullandı.

Sol Parti Genel Başkanı Dietmar Bartsch da Merkel'i güven oyu istemeye çağırdı. Funke Medya Grubu'na bağlı gazetelere demeç veren Bartsch, "Şu anda ülkenin siyasi liderliğine karşı hakiki bir güven krizi yaşıyoruz" dedi. Başbakanlık'ta bir "amatörlük" söz konusu olduğunu savunan Bartsch, hükümetin pandemiyle mücadelede hata üstüne hata yaptığını dile getirdi.

Sağ popülst Almanya için Alternatif (AfD) partisi milletvekillerinden Gottfried Curio da bugün Federal Meclis'te milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Merkel'e güven oylaması yapmak zorunda olup olmadığını sordu. Merkel ise "Sözlerime ekleyeceğim başka bir şey yok" yanıtını verdi.

"Kriz yönetimi başarısızlığa uğramıştır"

Hükümetin pandemi politikasını eleştiren bir diğer muhalefet partisi Yeşiller ise güven oylaması taleplerine katılmadı. Yeşiller Meclis Grup Başkanı Katrin Göring-Eckardt, "Virüs, güven oylaması gibi popülist seçim kampanyası oyunlarıyla durdurulamaz" şeklinde konuştu. Krizin üstesinden gelinmesi için her kesimin ciddi çabasına ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Göring-Eckardt, beş günlük kapanma kararının iptalinden sonra hükümetin şimdi üçüncü dalgayı kırmak için kapsamlı bir plan sunması gerektiğini söyledi.

Yeşiller Meclis Grup Başkanı Katrin Göring-Eckardt

Merkel'in özrüne atıfta bulunarak "Hatayı kabul etmek, saygıyı hak ediyor" diyen Göring-Eckardt, bununla birlikte derin bir güven krizinin yaşandığını da ifade etti. Göring-Eckardt sözlerini, "Hükümetin korona kriz yönetimi başarısızlığa uğramıştır" şeklinde sürdürdü.

Koalisyon ortaklarından Merkel'e destek

Merkel başbakanlığındaki hükümetin ortağı Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) ise Merkel'e destek geldi. SPD'li Başbakan Yardımcısı Olaf Scholz, Paskalya'daki kapanma kararının iptalini federal hükümet ve eyaletlerin birlikte aldığını vurguladı. Scholz, "Hiç kimsenin sorumluluk üstlenmesi gerekmiyor" dedi.

Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) Bavyera eyaletinde örgütlü kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) de Merkel'in tutumunu savundu. CSU lideri ve Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder, kararın iptalinin sorumluluğunun sadece Merkel'de olmadığını belirterek "Bizler, tüm başbakanlar karar verdi. Diğerleri gibi ben de onlardan biriyim. Bu nedenle tüm başbakanların (eyaletler) özür dilemesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder

İş dünyası memnun

Kararın iptali iş dünyasını ise rahatlattı.

Kararı "Aklın mesajı" şeklinde nitelendiren Alman Ticaret Birliği Başkanı Stefan Genth, "Korona döneminde müşteri yoğunluğunu dağıtmak ve dükkanların önünde ek kuyruklar oluşmasına neden olmamak gerekiyor" şeklinde konuştu. Dış Ticaret Birliği'nden Anton Börner, iptal kararının cesurca olduğunu ifade ederek pandemiyle mücadelede güvenilir bir plan olması gerektiğini söyledi.

Almanya'da Paskalya öncesinden başlayarak 1 Nisan'dan 5 Nisan'a kadar kapatma kararı alınmıştı. Ancak karar, özellikle marketlerde yığılmalara yol açabileceği gerekçesiyle iş dünyasından sert tepkilere yol açmıştı.

dpa,AFP,Reuters / HS,ET

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