 Muhafazakar Parti liderliği için ilk turun galibi Johnson | AVRUPA | DW | 13.06.2019

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AVRUPA

Muhafazakar Parti liderliği için ilk turun galibi Johnson

İngiltere’de Muhafazakar Parti liderliği için partinin meclis grubunda yapılan ilk tur oylamanın galibi eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson oldu.

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İngiltere’de Muhafazakar Parti’nin liderliği için partinin meclis grubunda yapılan ilk tur oylamada eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson 114 oyla birinci oldu.

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İngiltere’de Muhafazakâr Parti’nin genel başkanlığını bırakma kararı alan Başbakan May’in koltuğu için yarışan 10 aday resmen belli oldu. Eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson favori gösteriliyor. (11.06.2019)

İngiltere’de Muhafazakâr Parti’nin genel başkanlığını bırakma kararı alan Başbakan May’in halefi Pazartesi günü başlayacak olan seçim sürecinin ardından belli olacak. Söz konusu koltuk için halihazırda 11 aday bulunuyor. (07.06.2019)

ABD Başkanı Trump İngiltere ziyareti öncesinde, Boris Johnson'ı yeni İngiltere Başbakanı olarak görmek istediğini söyledi. (01.06.2019)

313 milletvekilinin katıldığı oylamada Johnson'ı 43 oyla Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt takip etti. Çevre Bakanı Michael Gove 37, eski Brexit Bakanı Dominic Raab 27, İçişleri Bakanı Sajid Javid 23, Sağlık Bakanı Matt Hancock 20, Uluslararası Kalkınma Bakanı Rory Stewart 19 oy aldı. 17 oyluk barajın altında kalan 3 aday ise elendi.

Boris Johnson'ın sözcüsü basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Elbette sonuçlardan dolayı mutluyuz, ancak yarışı kazanmak için daha uzun bir yol var" şeklinde konuştu.

Süreç nasıl işliyor?

Salı günü yapılacak bir sonraki turda, yarışa devam etmek için geçilmesi gereken baraj 33 oy olacak. En çok oy alan iki aday belirlenene dek hafta sonuna kadar oylama turlarına devam edilecek. Son iki aday yaklaşık 160 bin parti üyesinin katılacağı oylamada yarışacak.

Muhafazakar Parti’nin liderliği için oylamalar kapalı oy usulüyle yapılıyor. Parti lideri ve dolayısıyla İngiltere Başbakanı olan ismin 22 Temmuz'dan sonra belli olması bekleniyor.

İngiltere Başbakanı Theresa May, İngiliz parlamentosundaki milletvekillerini AB ile yapılan Brexit anlaşmasını desteklemek için ikna etmeye çalıştığını, ancak bunu başaramadığını söyleyerek, 24 Mayıs'ta istifasını açıklamıştı. Muhafazakar Parti liderliğinden 7 Haziran'da ayrılacağını söyleyen May, halefi seçilene kadar başbakanlık görevini ise sürdüreceğini kaydetmişti.

dpa,AFP/BW/BK

©Deutsche Welle Türkçe

 

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