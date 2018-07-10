 Trump′tan Johnson′a destek | DÜNYA | DW | 01.06.2019

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DÜNYA

Trump'tan Johnson'a destek

ABD Başkanı Trump İngiltere ziyareti öncesinde, Boris Johnson'ı yeni İngiltere Başbakanı olarak görmek istediğini söyledi.

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ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere ziyareti öncesinde Brexit'ten sert çıkışı savunanlardan biri olan eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ı yeni İngiltere Başbakanı olarak görmek istediğini söyledi.

Trump, İngiliz bulvar gazetesi Sun'a verdiği mülakatta, "Diğer kişileri tanıyorum. Ancak bence Boris çok iyi bir iş çıkarır. Bence harika olur" şeklinde konuştu. Johnson'ı sevdiğini belirten Trump, "Onu severim. Seçilip seçilmeyeceğini bilmiyorum. Ancak iyi bir adam, yetenekli bir insan olduğunu düşünüyorum” dedi.

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İngiltere Başbakanı Theresa May'in parti liderliğinden istifasını açıklamasına Avrupa'dan tepkiler geldi. AB'li liderler May'in kararına saygı gösterirken, sert Brexit endişesi ön plana çıktı. (24.05.2019)

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İngiltere Başbakanı May, ülkesinin AB'den ayrılık süreci için revize ettiği anlaşma tasarısını son bir kez parlamentonun onayına sunacağını açıkladı. May, Brexit için yeni bir referandum yapılabileceğini de söyledi. (21.05.2019)

ABD Başkanı Donald Trump, First Lady Melania ile birlikte pazartesi gününden itibaren üç günlük bir ziyaret için İngiltere'de olacak.

Trump geçen yılki İngiltere ziyareti öncesinde de yine Sun gazetesine tartışmalı bir mülakat vermişti. Trump eski İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB'den çıkışla ilgili tavsiyelerine kulak asmadığını söylemişti.

İngiltere Başbakanı Theresa May 24 Mayıs'ta istifasını açıklamıştı. May, İngiliz parlamentosundaki milletvekillerini Brexit anlaşmasını desteklemek için ikna etmeye çalıştığını, ancak bunu başaramadığını söylemişti. Muhafazakar Parti liderliğinden 7 Haziran'da ayrılacağını kaydeden May, halefi seçilene kadar başbakanlık görevini sürdüreceğini kaydetmişti.

 

dpa/BW,TY

©Deutsche Welle Türkçe

 

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