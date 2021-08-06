Muğla’dan yapılan Halk TV canlı yayınına saldırı

Türkiye’den 28 Temmuz’da başlayan ve giderek çok sayıda ile yayılan yangınlarla ilgili Halk TV dün özel canlı yayın düzenledi. Orman yangınlarından etkilenen Muğla’nın İçmeler ilçesinde bir parktan yapılan yayın sırasında "Yanlış şeyler konuşulduğunda engelleriz" diyen bir grubun yayın ekibine saldırdığı açıklandı.

Olay anını, yayının konuklarından Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel sosyal medyadan görüntülerle duyurdu. Ağırel, "Halk Tv yayınını bastılar ve 'Yanlış şeyler konuştuğunda engelleriz' diyerek yayın ekibine saldırdılar" diye yazdı.



Gazeteci Ağırel, "Buraya dışarıdan arkadaşlar 'bir saniye biz de konuşmak istiyoruz' diye girince ben güvenlik güçleri müdahale edecek diye düşündüm. 'Biz de birşeyler söylemek istiyoruz' deyince biz de tabi ki buyurun burası HalkTV zaten. Gelin buyurun oturun konuşalım. Siz de anlatın. Yanlış söylediğimiz ne varsa siz de anlatın dedik. Gruptan bir kişi 'Eğer siz bu yayına devam ederseniz ve söylediklerinizin yanlış olduğunu düşünürsek size bu yayını yaptırmayız' dedi. Bu iş fikrini beyan etme değil, bir tehdittir. Bu, buradaki gazetecilere tehdittir. Buradaki gazeteciler, vekiller bu tehditlere boyun eğecek insanlar değiller" diye saldırıya tepki gösterdi.

Yayına katılan bir diğer gazeteci İsmail Saymaz da "Kışkırtılmış grupların saldırısı bizi durduramayacak. Gerekirse sabaha kadar burada canlı yayın yaparız" dedi.

Yayının ardından Halk TV Programcısı Gökmen Karadağ, Salim Şen, Murat Ağırel ve İsmail Saymaz'ın birlikte şikayetçi olduğu, olayla ilgili 5 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Saldırıya tepkiler geldi

Saldırıya çok sayıda tepki geldi. Eski İstanbul milletvekili, Anavatan Partisi eski genel başkanı Nesrin Nas, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "HalkTv’ye yapılan saldırı 3-5 meczubun saldırısı değil. Türkiye’yi çok tehlikeli bir yere sürükleyerek suçlarını, yolsuzluklarını örtmek isteyen ve bunu kaba güce dayanarak yapmayı göze almış organize bir yapının saldırısı bu. Hitler’in kahverengi gömleklileri neyse bunlarda o" diye tepki gösterdi.



CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da, "Bunlar bu cesareti kimden alıyor olabilir? Her gün muhalefete ve özgür basına kin kusan, hakaret eden, tehdit eden a) Ak Parti Genel Başkanı RTE’den b) Partili Cumhurbaşkanı RTE’den. Kimseyi korkutmazsın kimseyi susturamazsın" dedi.

Gazeteci Alican Uludağ da "Halk TV canlı yayınını basan saldırganlardan Sertan Yüce’nin, Mehmet Ağar ile fotoğrafı ortaya çıktı" paylaşımında bulundu.

DW,ANKA/ETO,BK

©️ Deutsche Welle Türkçe