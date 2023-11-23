MSB: Alacağımız Eurofighterler ikinci el değil

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, F-16'ların tedariğine yönelik sürece öncelik verildiğini, ancak "Eurofighter uçakların da incelendiğini" söyledi. Ankara’nın ikinci el değil, en üst modellere talip olduğu belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık değerlendirme toplantısında satın alınmak istenen F-16'lar ve Eurofighter tipi savaş uçakları konuları gündeme geldi. İkinci el Eurofighter alınacağı iddiasına ilişkin soruya yanıt veren Bakanlık kaynakları, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın uçak ihtiyacının karşılanmasına yönelik öncelikli olarak F-16 tedarik sürecinin devam ettiğini, ABD ile teknik toplantıların tamamlandığını ve süreci takip ettiklerini belirtti.

İngiltere, Almanya, İspanya ve İtalya ortak konsorsiyumu tarafından üretilen Eurofighter uçağının da incelendiğini aktaran kaynaklar, "F-16 tedariği ve modernizasyonu süreci devam ederken üzerinde durduğumuz tek uçak Eurofighter. Bunun dışında herhangi bir çalışmamız yok" bilgisini paylaştı.

"En üst modele talibiz"

Bakanlık kaynakları, Eurofighter tedariği konusunun Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile İngiliz mevkidaşı Grant Shapps'ın görüşmesinin gündem maddeleri arasında yer aldığını belirterek "Tedarik konusunu İngiltere üzerinden ele alıyoruz. İngiltere bu konuda Almanya’nın itirazlarının kaldırılmasına yönelik yardımcı olacaklarını belirtiyorlar. Türkiye olarak ilk aşamada 20 daha sonra da 20 olmak üzere 40 uçak almak isteğimizi ifade ettik. Alacağımız uçaklar kesinlikle ikinci el değil. En üst modelini alma konusunda talebimiz oldu" açıklamasını yaptı.

Bakan Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta Almanya'ya gerçekleştirdiği ziyaret öncesi yaptığı açıklamada, 40 adet Eurofighter almak istediklerini ifade etmişti. İngiltere ve İspanya’nın satışa onay verdiğini belirten Bakan bu ülkelerin diğer üretici ülke Almanya’yı ikna etme çalışmalarında bulunduğunu ifade etmişti. Eurofighter tipi uçakların Türkiye'ye satışı konusunda Alman kamuoyunda olumsuz görüşler ağır basarken Berlin'den konuya ilişkin resmi bir açıklama henüz gelmiş değil.

DW/SÖ,HS

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