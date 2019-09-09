 MSB: S-400’de ikinci sevkiyat tamamlandı | TÜRKİYE | DW | 15.09.2019

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TÜRKİYE

MSB: S-400’de ikinci sevkiyat tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı S-400 savunma sisteminin ikinci batarya malzemelerinin intikalinin tamamlandığını açıkladı. S-400 sisteminin Nisan 2020'de faal hale gelmesi planlanıyor.

S-400 hava savunma sistemleri (ARŞİV)

S-400 hava savunma sistemleri (ARŞİV)

Milli Savunma Bakanlığı Rusya'dan Türkiye'ye S-400 sevkiyatıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada S-400 savunma sisteminin ikinci batarya malzemelerinin Mürted Hava Meydanı'na intikalinin tamamlandığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, sistemin kurulum çalışmalarının ve kullanıcı personelinin eğitiminin sürdürüldüğü ifade ederek şu görüşlere yer verildi:

"Türkiye'nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin tedarik sözleşmesi 11 Nisan 2017'de Rusya Federasyonu ile imzalanmış, sözleşme kapsamında S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci batarya malzemelerinin intikali 12-25 Temmuz 2019 tarihleri arasında tamamlanmıştı. S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin ikinci batarya malzemelerinin Mürted Hava Meydanı/Ankara’ya intikaline de 27 Ağustos 2019'da başlanmış ve bugün tamamlanmıştır. Sistemin kurulum çalışmaları ve kullanıcı personelin eğitimleri devam etmektedir."

Açıklamada sistemin Nisan 2020'de faal hale getirilmesinin planlandığı kaydedildi.

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi satın alma kararı ABD-Türkiye ilişkilerinde gerilim oluşturan konuların başında geliyor. ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi geçen ay Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemiyle ilgili ikinci etap teslimata başlanması sonrasında ABD Başkanı Donald Trump'a Türkiye'ye yaptırım çağrısında bulunmuştu. ABD, S-400 alımı nedeniyle Türkiye'ye ortakları arasında olduğu F-35 savaş uçağı programından çıkarmıştı.

DW, DHA / HT, EC

©Deutsche Welle Türkçe

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