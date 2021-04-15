 Moskova ve Kiev karşılıklı olarak diplomatları sınırdışı etti | AVRUPA | DW | 18.04.2021

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AVRUPA

Moskova ve Kiev karşılıklı olarak diplomatları sınırdışı etti

Ukrayna ile Rusya sınırında gerilim yükseliyor. AB dışişleri bakanları toplantısı öncesinde Rusya ve Ukrayna karşılıklı olarak iki diplomatı sınırdışı etti.

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Avrupa Birliği dışişleri bakanlarının Ukrayna krizi gündemiyle Pazartesi günü yapacağı toplantı öncesinde Moskova ve Kiev karşılıklı olarak iki diplomatı sınırdışı etti.

Önce Rus iç istihbarat servisi FSB dün Ukrayna'nın St. Petersburg Konsolosu Aleksander Sosonyuk'u casusluk şüphesiyle geçici olarak gözaltına aldı. Bir Rus vatandaşından gizli bilgi temin ettiği ileri sürülen Sosonyuk serbest bırakıldıktan sonra kendisinden Perşembe gününe kadar ülkeyi terk etmesi istendi. Ukrayna da buna karşılık olarak yüksek düzey bir Rus diplomatı ülkeden sınırdışı etti.

Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer

Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer

Almanya Savunma Bakanı'ndan Rusya'ya eleştiri

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer Rusya'yı Avrupa güvenliğini "somut ve dolaysız" bir biçimde tehdit etmekle suçladı. "Rusya'nın Avrupa'nın ortasında ileri derecede silahlanması ve savaş yürütmesi gerçek tehditler yaratmıştır" diyen Kramp-Karrenbauer "Buna işaret etmek, Rus karşıtlığı değildir. Buna işaret etmek önemli siyasi bir olgudan söz etmek ve ülkemiz ve Avrupa için aktif bir güvenlik tedbiri almak anlamına gelir" diye konuştu.

Avrupa Birliği dışişleri bakanları Pazartesi günü videokonferans aracılığıyla biraraya gelerek Ukrayna'nın doğusundaki krizi gündemine alacak. Ukrayna sınırındaki Rus birliklerinin sayısının artması uluslararası kamuoyunda endişe yaratıyor. Yaklaşık yedi yıldır Ukrayna'nın Rus sınırındaki doğu bölgeleri Moskova yanlısı ayrılıkçı paramiliter güçler tarafından kontrol ediliyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre Doğu Ukrayna'daki çatışmalarda 13 binden fazla insan hayatını kaybetti. 2015 yılında Almanya ve Fransa'nın arabuluculuğunda varılan barış planı ise dondurulmuş durumda.

"Rusya'nın yaklaşımı provokasyona dönük"

Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer sınıra Rus birliklerinin sevkiyatının bilinçli bir provokasyon olduğunu söyledi. Kramp-Karrenbauer "Rusya'nın yaklaşım tarzı maalesef güven yaratmaya uygun değil tersine açık bir biçimde reaksiyonları kışkırtmaya dönük" diye konuştu. Moskova ise sınırdaki hareketliliği askeri tatbikat olarak niteliyor.

Berlin'den şeffaflık talebi

Federal Hükümet'in Rusya, Orta Asya ve Doğu Ortaklığı Ülkeleri ile İkili İşbirliği Koordinatörü Johann Saathoff da Kremlin'in şeffaf davranması gerektiğini söyledi. Ostfrisen-Zeitung'a bir açıklama yapan Saathoff "Ukrayna sınırında şu anda olan, Rus birliklerinin Kırım'ın ilhakından bu yana yaptığı en büyük intikal" diye konuştu.

Donetsk'teki Ukrayna askerleri

Donetsk'teki Ukrayna askerleri

AGİT'in keşif uçuşları engellendi

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı da her iki tarafa da itidal çağrısı yaptı. AGİT Genel Sekreteri Helga Schmid krizin yeniden tırmanışa geçmemesi konusunda uyarıda bulundu. AGİT'in kriz bölgesinde İHA'ları kullanarak gözlem amacıyla yaptığı 10 uçuştan dokuzunun elektronik yöntemlerle engellendiği belirtiliyor.

Ukrayna Almanya'dan Rusya'yı uyarmasını istedi

Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Andriy Melnik Welt am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada Alman hükümetinden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "kamuoyu önünde açık ve net bir uyarıda" bulunmasını istedi. Melnik, Berlin'in Rusya'ya yeni bir askeri işgale kalkışması halinde karşılaşacağı sonuçları bildirmesi gerektiğini söyledi.

Rus Donanması'nden Cumartesi günü yapılan açıklamaya göre 15'ten fazla savaş gemisi Kerç Boğazı'ndan geçti. Gemilerin ne kadar süreyle Karadeniz'de kalacağı henüz bilinmiyor.

dpa / EC, HT

© Deutsche Welle Türkçe

 

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