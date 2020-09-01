 Moria kampında ilk korona vakası | AVRUPA | DW | 02.09.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

Moria kampında ilk korona vakası

Yunanistan'ın Midilli adasındaki, ülkenin en kalabalık mülteci kampında Somali uyruklu bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Yetkililer kampın karantinaya alındığını duyurdu.

Arşiv - Moria Kampı

Arşiv - Moria Kampı

Yunanistan’ın Midilli Adasında bulunan, ülkenin en kalabalık mülteci kampı Moria’da ilk koronavirüs vakası tescil edildi. Yunan yetkililer 13 bine yakın mültecinin kaldığı kampta 40 yaşında Somali uyruklu bir kişinin Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Normal koşullarda 2 bin 800 kişi kalması gereken kamptaki nüfus yoğunluğu, virüsün hızlı yayılabileceği kaygılarını artırırken, Yunanistan Göç Bakanlığı’ndan yetkililer kampın 15 Eylül'e kadar karantinaya alındığını açıkladı. Bakanlık, yaptığı açıklamada kampa sadece "güvenlik personelinin" gerekli kontrol şartıyla giriş çıkış yapmasına izin verileceğini de ekledi.

Açıklamada ayrıca Covid-19 pozitif olan kişinin geçtiğimiz temmuz ayında Atina’ya yerleşimine izin verildiği, ancak buna rağmen kısa süre önce adaya geri döndüğü belirtilirken, bir kamp yetkilisi de Somalili mültecinin şeker hastası olduğunu öne sürdü.

Söz konusu vaka ülke genelindeki mülteci kamplarında kaydedilen ilk Covid-19 vakası değil. Geçen ay da Sakız Adası’ndaki bir kampta 35 yaşındaki Yemen uyruklu bir mültecinin pozitif olduğu basına yansımıştı. Yine Mora Yarımadası’nda 150 mülteciye ev sahipliği yapan bir otelde de yeni tip koronavirüsten enfekte olmuş hastalar kaydedilmişti.

Kamplarda kapasitenin dört kat üstünde sığınmacı

Kapasite fazlası sebebiyle Moria mülteci kampındaki çoğu kişinin kamp duvarlarının dışındaki zeytin ağaçlarına gerilmiş çadırlarda konaklamak zorunda olduğu bildiriliyor. Kamp yetkilileri koronavirüse yakalanan Somalili mültecinin de bu çadırlardan birinde kaldığını belirtiyor. 

Normal koşullarda 6 bin 100 kişiyi barındırma kapasitesi olan Yunan adalarındaki mülteci kamplarında 24 bine yakın mülteci yaşıyor.

Yunanistan genelinde Covid-19’a bağlı olarak şu ana dek 271 kişi hayatını kaybederken, sığınmacı kamplarında henüz ölüm vakası yaşanmadı.

AFP,DW / DBN,ET

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Midilli'de iki sığınmacı vuruldu

Midilli Adası’ndaki kampta, korona önlemlerine uymayarak kamp dışına çıktığı iddia edilen iki sığınmacı vurularak yaralandı. Kimliği belirsiz saldırgan veya saldırganların kaçtığı belirtildi.  

Moria mülteci kampında hayat

Avrupa'da 2015'te başlayan mülteci krizi nedeniyle Yunan adalarında hâlâ büyük sıkıntılar hakim. Kapasitenin üç katı fazla sığınmacının barındığı kamplarda hastalıklardan intiharlara kadar birçok vaka yaşanıyor.  

Benzer içerik

Großbritannien I Coronavirus I Manchester

Avrupa’da vaka sayısı 4 milyonu geçti 01.09.2020

Avrupa’da koronavirüs vaka sayısı 4 milyonu geçerken salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının ise 216 bine ulaştığı bildirildi. En fazla vaka kaydedilen ülkeler Rusya, İspanya ve İngiltere.

China Filmstill aus Coronation von Ai Weiwei: Krankenhaus-Schwestern in Schutzkleidung

Dünyada koronavirüs vaka sayısı 25 milyonu aştı 31.08.2020

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 25 milyonu aştı, virüs yüzünden ölenlerin sayısı ise 845 bin olarak kaydedildi. Koronavirüs vakalarının arttığı Türkiye'de son bir gün içinde 1482 yeni vaka tespit edildi.

Türkei Istanbul | Coronavirus | Patient im Cerrahpasa-Krankenhaus

Covid-19 yoksulları daha çok vuruyor 28.08.2020

Türkiye’de sendikalar, sağlık meslek örgütleri ve muhalefet Covid-19’un sınıfsal olduğu konusunda hemfikir. Halk sağlığı uzmanları çalışma yaşamındaki eşitsizliğe dikkat çekiyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Emmanuel Macron

Macron "dine hakaret hakkı"nı savundu

Charlie Hebdo davası başlarken Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Fransa'da vatandaşların dine hakaret olarak algılanabilecek ifadeler kullanma özgürlüğüne sahip olduğunu söyledi.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Seyahat kısıtlamalarınn en çok etkilediği havayolu ulaşımında hangi şirket ne durumda?  