 Moderna patent haklarından feragat ediyor | DÜNYA | DW | 08.03.2022

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DÜNYA

Moderna patent haklarından feragat ediyor

ABD'li aşı üreticisi Moderna, 92 ülkede patent haklarından feragat edeceğini açıkladı. Şirket, bu adımla özellikle Afrika'da kullanılmak üzere mRNA aşısı üretmeyi hedefliyor.

ABD'li (Amerika Birleşik Devletleri) aşı üreticisi Moderna, düşük ve orta gelirli 92 ülkede patent haklarından süresiz olarak feragat ettiğini açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, bu ülkelerde patent haklarının "hiçbir zaman" talep edilmeyeceği, ancak bunun için aşıların sadece bu ülkelerde uygulanmak üzere üretilmesi koşulu getirildiği bildirildi.

Alman ekonomi dergisi Wirtschaftswoche daha önce şirketin patent feragat planlarıyla ilgili bir haber yayımlamış, karardan uluslararası aşı ittifakı Gavi'nin Covax programı dahilindeki ülkelerin yararlanacağını kaydetmişti. Dergiye konuşan Moderna Başkanı Stephen Hoge, şirketin lisans gelirlerinden de feragat edeceğini belirtmişti.

Moderna'dan dün yapılan açıklamada da mRNA aşılarının Kenya'da üretim, dolum ve ambalajlama işlemleri için Kenya hükümetiyle bir niyet anlaşması imzalandığı bildirilmişti. Şirket, Afrika kıtasında yılda 500 milyon doz aşı üretimi için 500 milyon dolara varan yatırım yapmak istiyor.

 

dpa / BK,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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